Bryce James, l’autre fils de LeBron, attire aussi les scouts NBA

Bronny James, le fiston de LeBron qui s’est récemment engagé avec USC, sera l’un des joueurs universitaires les plus suivis de la saison prochaine. Mais son petit frangin Bryce commence aussi à se faire un prénom, lui qui attire aujourd’hui les scouts NBA au Nike EYBL Peach Jam Basketball Tournament.

Mais c’est quoi ce tournoi avec un nom à rallonge comme ça ? En gros, c’est un tournoi qui regroupe chaque été les meilleurs lycéens des États-Unis. Il se déroule actuellement à North Augusta (Caroline du Sud) et comme vous pouvez l’imaginer, les scouts NBA ainsi que les coachs universitaires sont de la partie pour évaluer les jeunes pépites.

Parmi elles cet été, il y a donc Bryce James, le second fils de LeBron.

Tout juste 16 ans, 1m96 pour 82 kilos, évoluant au poste d’arrière avec des lunettes sur le nez. Voilà pour les principales caractéristiques du jeune homme, qui porte les couleurs du lycée de Campbell Hall depuis peu, et représente l’équipe “Strive For Greatness” (tiens on se demande d’où il vient ce nom…) au tournoi Peach Jam cette semaine.

D’après Krysten Peek, analyste draft pour Yahoo Sports, des scouts de nombreuses équipes NBA voulaient voir Bryce James en priorité lors du premier jour du tournoi, qui a démarré ce lundi. Et quand on dit “nombreuses”, c’est… “nombreuses” : Lakers, Magic, Cavaliers, Mavericks, Heat, Knicks, Suns, Hawks, et quelques autres encore si l’on en croit Mr. Peek.

Comment l’autre fiston de LeBron s’est débrouillé sous les yeux de tous ces scouts ? Pas trop mal visiblement, lui qui a inscrit 12 points dans son premier match (une victoire) tout en montrant ses qualités de shooteur avec deux tirs primés rentrés.

Bryce James made his Peach Jam debut this past weekend 👀

Scouts from the Lakers, Magic, Cavs, Mavs, Knicks, Suns and Hawks were among the teams to make it a "priority" to watch 16-year-old Bryce at the tournament, per @krystenpeek pic.twitter.com/CamFN98Lsn

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 5, 2023

Dans l’ombre de son grand frère Bronny, Bryce James commence progressivement à se montrer sur les parquets de basket. Il a pris en taille de façon spectaculaire et papa ne rate jamais une occasion pour partager ses highlights sur Insta. Selon Yahoo Sports, LeBron devrait d’ailleurs fait le déplacement en Caroline du Sud dans les jours à venir pour encourager son deuxième fils.

Pour info, Bryce James fait partie de la classe 2025 (année d’obtention du diplôme). Il est aujourd’hui considéré comme un prospect 4 étoiles par ESPN, et même comme plus talentueux que Bronny aux yeux de certains…

“Bryce James a plus de capacités physiques que Bronny, il est déjà plus grand que lui. Physiquement, il ressemble plus à LeBron quand il avait 16 ans” déclarait notamment Brian Windhorst (ESPN) il y a quelques mois, en précisant tout de même que Bronny est bien plus obsédé par le basket que son petit frère.

