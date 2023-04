Ce soir, aux alentours de minuit, les Warriors seront fixés concernant la postseason. Finiront-ils cinquièmes pour un affrontement XXL face aux Suns ? Sixièmes pour jouer les Kings ? Ou devront-ils passer par le play-in tournament ? Pour Klay Thompson, peu importe, lui qui est très confiant sur les chances de son équipe en Playoffs.

Avec le retour d’Andrew Wiggins et une infirmerie quasiment vide, les Warriors vont pouvoir aborder les Playoffs (ou le play-in selon les résultats du soir) avec plus de certitudes que pendant la saison régulière, marquée par une… irrégularité constante et de grosses galères lors des matchs en déplacement. Tellement de certitudes que Klay Thompson n’a pas peur d’annoncer la couleur avant le début des grosses échéances du printemps (via ESPN).

“En bonne santé, je ne vois personne nous battre sur une série de Playoffs.”

Ces mots du Splash Brother, prononcés après la victoire de Golden State à Sacramento vendredi, témoignent de la confiance qui parcourt actuellement le groupe de Steve Kerr, vainqueur de sept de ses neuf derniers matchs et bien décidé à défendre son titre durement acquis la saison dernière.

Steph Curry, Klay, Draymond Green, Kevon Looney, Wiggins, Jordan Poole, Jonathan Kuminga, Gary Payton II… le noyau dur qui a porté les Warriors vers le titre en 2022 est de retour (à quelques exceptions près) pour jouer un mauvais tour au reste de la NBA. Alors que ce soit Phoenix avec Kevin Durant, Denver avec Nikola Jokic, Memphis avec Ja Morant ou n’importe quelle autre équipe qualifiée en Playoffs, Golden State débarquera sur le parquet avec la confiance du champion. En Playoffs, les rotations sont réduites, les ajustements sont cruciaux, et l’expérience est forcément importante. Autant d’éléments qui jouent en faveur des Dubs.

Est-ce que ça suffira pour réaliser un nouveau back-to-back ? Avec un Wiggins qui n’a pas joué le moindre match depuis mi-février et le bilan cata à l’extérieur en saison régulière (30 défaites en 40 matchs), on peut avoir des doutes pour ces Warriors qui n’auront sans doute jamais l’avantage du terrain dans ces Playoffs. Mais ce n’est pas pour autant qu’on ose parier contre eux…

