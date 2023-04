Auteur d’une très belle saison à New York pendant que son ancienne équipe de Dallas pourrait carrément rater le play-in tournament, Jalen Brunson montre aujourd’hui toute l’importance qu’il possédait dans le succès des Mavericks la saison dernière. La franchise de Mark Cuban regrette aujourd’hui son départ, mais le proprio n’en prend pas la responsabilité pour autant.

Ce n’est un secret pour personne, la campagne 2022-23 des Mavericks est un échec cuisant. Même s’ils sont toujours en course pour accrocher la dixième place de l’Ouest et donc un spot au play-in tournament, Dallas a fait un très gros pas en arrière par rapport à la saison dernière, quand l’équipe texane avait terminé avec 52 victoires au compteur et surtout un spot en Finales de Conférence Ouest face aux futurs champions de Golden State.

Les raisons de cet échec ? Elles sont nombreuses, mais difficile de ne pas mettre le départ de Jalen Brunson tout en haut de la liste.

Agent libre non restrictif l’été dernier, Brunson a quitté Dallas pour rejoindre New York à travers un deal de 104 millions de dollars sur 4 ans. Les Mavs l’ont donc perdu sans recevoir la moindre contrepartie, un coup dur quand on sait que le nouveau meneur des Knicks pesait plus de 21 points et quasiment 4 passes de moyenne lors du gros run des Playoffs. Les fans de Dallas ont donc de quoi se tourner vers les dirigeants de la franchise aujourd’hui pour leur demander “hey, vous avez foutu quoi sur ce dossier ? Vous avez vu où cela nous mène ?”. Mais selon le propriétaire Mark Cuban, les coupables sont à New York, pas à Dallas.

“Tout a commencé à dérailler quand Rick (Brunson, le père de Jalen, NDLR.) est venu s’impliquer, quand les parents ont pris les choses en main” a déclaré Cuban via ESPN. “On voulait le prolonger, et Jalen Brunson n’a jamais indiqué sa volonté de partir. Le problème, c’étaient les parents. Même son agent disait, au pire, on fera un sign-and-trade.”

Pour rappel, le père de Jalen Brunson est arrivé dans le staff des Knicks lors de la dernière intersaison, tandis que le président de la franchise new-yorkaise – Leon Rose – est également le parrain de Jalen. Des liens forts donc, qui selon Mark Cuban n’ont donné aucune chance à Dallas de conserver le meneur.

Jalen Brunson goes to Knicks, a team for whom Rick Brunson played and works, a team that Leon Rose runs, and Leon Rose was Rick Brunson’s agent, and Leon Rose – reportedly – is Jalen Brunson’s godfather, and Leon Rose is Sam Rose’s father, and Sam Rose is Jalen Brunson’s agent. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) June 30, 2022

Questionné par les journalistes pour qu’il approfondisse ses propos, Cuban a ensuite indiqué que les Mavericks n’ont jamais eu l’occasion de prolonger Jalen Brunson lorsqu’il était agent libre.

“On ne connaissait même pas l’offre (des Knicks, NDLR.). On n’a jamais reçu le moindre montant. Si cela avait été le cas, j’aurais payé direct, mais de toute manière il ne serait pas venu. Ce n’était pas une question d’argent. Il n’y a eu aucune négociation.”

Le propriétaire des Mavericks a également indiqué que le camp Brunson n’a jamais envisagé de prolonger à Dallas au cours de la saison 2021-22, quand les Mavs étaient en position de lui proposer 56 millions de dollars sur quatre ans. Une version qui diffère de celle de l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski, toujours très bien informé.

“Bien avant la Free Agency l’été dernier, les Mavericks avaient deux chances pour le signer avec un contrat de 56 millions de dollars : avant la saison dernière d’abord, c’était le max que Dallas pouvait proposer et Brunson était prêt à le signer, mais les Mavs n’ont pas voulu faire d’offre. Plus tard dans la saison ensuite, en janvier, Brunson aurait également accepté ce deal, mais Dallas n’a rien proposé. […] Même à la trade deadline, ils auraient pu faire des transferts pour libérer du cap space et proposer un plus gros contrat à Brunson, dont la valeur avait augmenté.”

Qui croire ? Jalen Brunson avait-il toujours les yeux rivés vers New York ? Ou alors les Mavericks sont-ils tout simplement passés au travers dans la gestion de ce dossier ?

On vous laisse juger, mais pas sûr que la “justification” de Mark Cuban soulage les fans de Dallas aujourd’hui. Ce qui est certain par contre, c’est que le départ de Jalen Brunson a véritablement plombé l’équipe texane. Les Mavericks, qui étaient en position pour offrir plus d’argent à Brunson que n’importe quelle autre franchise (à travers un contrat de cinq ans au lieu de quatre) mais qui auraient proposé 5 millions de moins par an selon Woj (110/5 au lieu des 104/4 proposés par New York), ont sous-estimé l’importance du meneur, dont la valeur avait augmenté en flèche au cours des Playoffs quand il a joué le meilleur basket de sa carrière aux côtés de Luka Doncic.

How much does Mavs superstar Luka Doncic miss Jalen Brunson? As he says with a smile “A lot.”…#MFFL pic.twitter.com/Eha5t1CcJL — Kevin Gray Jr. (@KevinGraySports) April 4, 2023

“Jalen nous manque beaucoup. C’est un gars incroyable, et un superbe joueur.” – Luka, d’un air dégoûté

__________

Source texte : ESPN