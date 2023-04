Paolo Banchero jouera-t-il pour l’Italie ou Team USA ?

Jeune star du Magic et (très) probable Rookie de l’année, Paolo Banchero va-t-il jouer pour l’Italie ou les USA ? Disposant des deux nationalités, la pépite a l’embarras du choix. Vers quelle nation son cœur penchera-t-il ?

Il n’y a pas que Joel Embiid qui a un choix à faire au niveau FIBA, Paolo Banchero se retrouve lui aussi au milieu de deux sélections. Né à Seattle mais disposant de la nationalité italienne de par sa famille, le numéro 1 de la Draft 2022 peut défendre le maillot étoilé de Team USA ou rejoindre la Squadra Azzurra. En décembre dernier, il avait été question d’un intérêt prononcé des Italiens pour Banchero, avec l’idée de lui faire jouer le Mondial 2023 sous le maillot bleu. Un désir visiblement partagé par le jeune Paolo.

Pourtant, quelques mois plus tard, le flou demeure dans ce dossier. Invité du podcast “Knuckleheads“, présenté par les anciens NBAers Quentin Richardson et Darius Miles, le numéro 5 du Magic botte en touche pour son avenir international. En clair, les deux sélections sont une possibilité, mais il n’a pas encore tranché.

“Je ne sais pas encore, c’est la question que tout le monde me pose en permanence”.

Chaque dossier a ses avantages bien sûr mais le joueur a sans doute envie d’en savoir un peu plus avant de se décider. Jouer pour l’Italie lui offrirait un rôle majeur au sein d’une sélection solide mais les liens que le garçon entretient avec le pays transalpin sont faibles. Il n’a même jamais mis un pied sur le territoire de la botte !

“Mon père s’appelle Mario, son frère s’appelle Giulio, mon oncle Angelo – nous avons tous ces noms italiens, et bien sûr, en grandissant, je me suis demandé d’où ils venaient. Mais mon père et moi ne sommes jamais allés en Italie. J’essaie de m’organiser pour y aller cet été parce que mon père m’a toujours dit qu’il voulait y aller, tôt ou tard, pour rencontrer ce côté de notre famille qui est toujours là. L’occasion s’est présentée d’avoir un passeport italien et de devenir citoyen italien, et je l’ai saisie”.

À l’inverse, il a vécu toute sa vie chez l’Oncle Sam et donc il peut sembler logique qu’il souhaite représenter les US à l’avenir. Sauf que là encore, il y a un hic. Dans les sélections jeunes, Banchero a souvent été mis de côté et il ne cache pas que ce manque de confiance l’a marqué.

“Ce qui est absurde, c’est qu’à plusieurs reprises, j’ai fait des essais pour Team USA pour l’équipe junior, mais j’ai toujours été refusé. Quand j’étais au lycée, Team USA m’a déçu plus d’une fois, pour être honnête : ils m’ont coupé du roster plusieurs fois, et ça m’a souvent laissé un goût amer dans la bouche.”

Entre des Italiens qu’il connait peu et des Américains qui l’ont déçu plus d’une fois, il va donc falloir trancher. Selon le joueur, il aurait sans doute déjà joué avec l’Italie si le COVID n’était pas passé par là mais c’est peut-être une simple occasion manquée car on imagine nos voisins retenter leur chance très vite.

Et Team USA dans tout ça ? La porte est tout sauf fermée et la nomination de Grant Hill en boss de la sélection américaine a peut-être rendu service à l’équipe de Steve Kerr. Comme Paolo Banchero, Hill est un ancien de Duke et la star du Magic ne cache pas que cette connexion peut avoir son importance au moins de se décider. Bref, on se prépare pour une lutte acharnée entre Italiens et Américains pour les talents du natif de Seattle.

Source texte : Knuckleheads