Battue en quart de finale du dernier EuroBasket, l’Italie pourrait bomber le torse dans les prochains mois. En effet, selon EuroHoops la Squadra Azzurra ferait le nécessaire actuellement pour que Paolo Banchero rejoigne la sélection, et tout pourrait aller dans la direction du Mondial 2023 en août prochain.

Un petit Paolo dans les compétitions FIBA, qui dit non ?

Auteur d’un fabuleux début de carrière en NBA, le rookie du Magic s’impose chez les pros et ce n’est pas pour déplaire aux dirigeants de la sélection italienne. Il y a quelques semaines, nous vous parlions justement du désir de Paolo de jouer pour le maillot italien, lui dont le père est mi-Américain mi-Italien. Des bases solides existaient déjà depuis quelques temps, elles ne font que se cimenter en ce moment.

En effet, comme nos confrères de EuroHoops l’ont relayé cette semaine, des représentants officiels de la fédération italienne ont fait le déplacement jusqu’en Amérique pour parler avec le crack du Magic. L’idée ? Continuer à aller dans le bon sens tout en ayant dans le viseur la prochaine grande compétition internationale : le Mondial 2023.

Joueur du Orlando Magic, Paolo Banchero a récemment rencontré des membres officiels de la Fédération Italienne de Basketball, ainsi que le coach de la sélection nationale, Gianmarco Pozzecco. Une nouvelle fois, Banchero a réaffirmé son désir de jouer pour les Azzurri. Âgé de 20 ans, Banchero s’est réservé le droit de possiblement confirmer sa venue dans l’équipe nationale italienne à la fin de la saison NBA 2022-23. Sa décision dépendra de sa situation individuelle comme celle de sa franchise NBA, dans quelques mois.

Paolo Banchero au Mondial 2023 ? C’est plus que possible.

Nombreux sont ceux qui étaient tombés amoureux de l’équipe italienne lors du dernier Euro, sous les banderilles de Simone Fontecchio et les explosions de Gianmarco Pozzecco. Vous y ajouter le rookie du Magic ? Et on a peut-être là une équipe à surveiller de plus près sur la scène européenne. Bien évidemment, il faudra que le management d’Orlando s’entende avec Paolo sur sa décision, mais difficile de croire que ces derniers empêcheront Banchero de représenter son pays.

En 18 matchs NBA, Paolo tourne à 21,7 points, 6,8 rebonds et 3,8 passes de moyenne.

Pour rappel, le Mondial 2023 aura lieu du 25 août au 10 septembre 2023, en Indonésie, aux Philippines et au Japon.

