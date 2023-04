Le duel de cette nuit était sans doute l’un, si ce n’est le plus important de l’histoire entre les deux frères ennemis que sont Lakers et Clippers. Les Voiliers se sont adjugés la partie, qui est au passage le onzième succès de rang des Clips dans cette confrontation. Le derby de Los Angeles prend clairement les couleurs bleues et rouges.

30 juillet 2020. Orlando, la bulle NBA. Voilà la date et l’endroit de la dernière défaite des Clippers face aux Lakers, ça commence à remonter un peu. Depuis ? Les masques ont quasiment disparu du paysage, les équipes ont retrouvé leurs antres respectives et l’eau – beaucoup – a coulé sous les ponts. Pourtant, une variable n’a pas changé : quand les deux franchises de Los Angeles s’affrontent, le vainqueur est toujours le même.

Les Clippers en sont donc à onze succès de suite face aux Lakers. Une sorte d’anomalie quand on ne s’intéresse pas plus que ça au basket, et qu’on ne juge que par les palmarès. Bien sûr, c’est incomparable. En revanche, dans le jeu… c’est différent. Blessures, absences ont souvent fait de ces rencontres des matchs déséquilibrés, tendant la plupart du temps en faveur des Clippers. Non, on ne cherche pas d’excuses à ces pauvres Lakers, car ils ont joué hier au complet et – malgré un back-to-back fatiguant – pouvaient sur le papier l’emporter.

Kawhi Leonard scored 25 points, leading the Clippers to a 125-118 win against the Lakers, moving LA into 5th in the Western Conference.

The Clippers have now won 11 straight against the Lakers, tying their longest ever win streak against them (won 11 straight from 2014-16). pic.twitter.com/N3iLbcLKA3

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 6, 2023