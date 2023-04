En plus de représenter un match crucial en vue d’une qualification en Playoffs, la rencontre de la nuit dernière entre les Clippers et les Lakers était également le “Revenge Game” de Russell Westbrook. Et face à son ancienne équipe, Brodie a démarré fort pour mettre les Clips sur les bons rails.

Sans aucun doute, Russell Westbrook avait entouré ce match dans son agenda personnel.

Transféré par les Lakers à la dernière trade deadline après une expérience ratée chez les Purple & Gold, Brodie voulait briller dans la bataille de Los Angeles pour son premier match contre ses anciens coéquipiers. Très vite, il a donné le ton : 10 points, 1 rebond, 3 passes, 1 contre, 1 interception, quatre paniers marqués en sept tentatives, et un étonnant 2/2 à 3-points. Voilà les stats de Russ rien que dans le premier quart-temps, remporté 37-31 par les Clippers.

“Notre plan de jeu était de laisser Russell Westbrook prendre des shoots, et il les a mis.” – Anthony Davis (via The Athletic)

Comme beaucoup d’équipes qui se retrouvent face à Russell Westbrook, les Lakers ont laissé ce dernier ouvert pour le pousser à shooter de loin. L’équipe pourpre et or est très bien placée pour savoir que ce n’est pas le point fort de Russ, elle qui a longtemps payé son manque d’adresse en attaque entre 2021 et 2023. Mais cette nuit, Brodie a sanctionné la bande de LeBron James, et quelque chose nous dit qu’il a pris un malin plaisir à le faire.

Lakers daring Russ to shoot 3s pic.twitter.com/uQEbARdd1N — Misha Konygin (@gdfactoryclips) April 6, 2023

S’il a ensuite été bien plus discret (14 points au total à 6/12 au tir, 0 minute dans le quatrième quart-temps), Russell Westbrook peut savourer le scénario de la rencontre, finalement remportée par les Clippers 125-118. Et après le match, ses copains du vestiaire n’ont pas hésité à l’encenser, lui qui a si souvent été pointé du doigt aux Lakers pour expliquer les mauvais résultats de la franchise phare de la Cité des Anges.

“Chaque soir, il joue avec énergie, il est agressif, peu importe la rencontre. Il nous aide à être une meilleure équipe, une équipe plus rapide, et mieux organisée quand il a le ballon.” – Kawhi Leonard, via ESPN

Russell Westbrook voulait cette victoire, et les Clippers voulaient gagner pour Russ. De quoi donner un dernier coup de boost à l’équipe de Tyronn Lue en cette fin de saison régulière, où Los Angeles a encore besoin d’un succès pour valider sa place dans le Top 6 de la Conférence Ouest.

Actuellement cinquièmes du classement, les Clips ont un bilan similaire aux Warriors (42-38), et un match d’avance (en plus du tie-breaker) sur les Lakers (41-39). Westbrook et ses copains rencontreront Portland et Phoenix lors des deux derniers matchs.

Source texte : The Athletic, ESPN