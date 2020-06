Jerry West rêve d’une Finale NBA entre les Lakers et les Clippers : un derby pour la bagouze, qui est chaud ?

Alors qu’on attend toujours de voir sous quel format la probable reprise de la NBA se fera, l’une des hypothèses avancées récemment concerne la mise en place de Playoffs en mode 1-16, avec donc un mélange des conférences. Jerry West semble emballé par l’idée, pour une simple et bonne raison.

Ce fut l’un des grands thèmes de la saison 2019-20. La fameuse bataille de Los Angeles, les Lakers face aux Clippers, LeBron James et Anthony Davis d’un côté, Kawhi Leonard et Paul George de l’autre. Deux poids lourds dans la même ville, tout ça à Hollywood, que demander de plus ? Malheureusement, la bataille a été interrompue par un maudit virus qui a provoqué la suspension de la saison, quelques jours seulement après une grosse victoire de la bande à LeBron sur celle à Kawhi. Damn, juste quand ça devenait vraiment intéressant. Cependant, avec tout ce bordel, on pourrait potentiellement assister à un scénario inédit, avec au cœur de celui-ci les deux équipes de la Cité des Anges. En effet, avec une reprise qui devrait se dérouler dans un lieu unique du côté de chez Mickey, le format 1-16 pour les Playoffs semble faire partie des possibilités. Et si jamais il est adopté par le boss Adam Silver, on pourrait tout simplement avoir une Finale NBA entre les Lakers et les Clippers, étant donné qu’ils ne sont pas dans le même tableau à l’heure actuelle au vu de leurs résultats en saison régulière. La bataille de Los Angeles pour le titre NBA, vous imaginez un peu le délire ? En tout cas, pour un certain Jerry West, ça serait énorme. Le Logo, véritable légende des Lakers et aujourd’hui consultant aux Clippers, rêve de voir ça si l’on en croit ses propos via le Dan Patrick Show.

« Ce serait le duel ultime. […] Ce serait une situation incroyablement compétitive, et quelque chose de très captivant. Je ne sais pas combien d’équipes provenant de la même ville se sont battues pour le titre, que ce soit dans n’importe quel sport et surtout en NBA. L’histoire serait fascinante, mais au final, je pense que nous allons voir quelque chose d’un peu plus normal. »

On avoue qu’on n’est pas contre cette possibilité. Au contraire, car ça pourrait déboucher sur un énorme duel, qu’on attendait tous au stade des Finales de Conférence Ouest. La situation est déjà unique, alors pourquoi pas en profiter pour tenter des choses et rendre cette fin de saison mémorable sur le plan basket ? Cependant, comme le dit Jerry West, il ne faut pas s’attendre à une révolution. On devrait en savoir plus cette semaine concernant la décision de la NBA sur les modalités de reprise et d’après les dernières infos, on semble se diriger vers un retour à 22 équipes, avec quelques matchs de saison régulière puis un play-in tournament pour déterminer les dernières équipes qualifiées en Playoffs dans chaque conférence, des conférences qui ne devraient donc pas bouger. Rien n’est évidemment déterminé pour le moment, mais ça serait assez surprenant de voir Adam Silver opter pour une décision qui casserait quand même la tradition des Playoffs, et ce malgré la belle et unique opportunité qui existe aujourd’hui. Pour rappel, un tel changement devra être validé par les proprios, et certains dirigeants de l’Est ne semblent logiquement pas très en faveur d’un mélange des conférences.

Une Finale NBA Lakers – Clippers donne vraiment envie, mais les probabilités de voir une telle opposition pour la bagouze restent assez faibles. Alors n’espérez pas trop, et imaginez plutôt cette série lors des Finales de la Conférence Ouest, un scénario sûrement plus réaliste.

Source texte : Dan Patrick Show