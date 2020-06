Les Celtics offriront très probablement un contrat max à Jayson Tatum : entre ça et juillet qui tombe en plein été, que de surprises

La news date de quelques heures déjà, mais il fallait tout de même prendre un peu de distance pour analyser tout ça, la puissance de cette nouvelle nous ayant fait prendre un sacré recul. Bonne nouvelle : la NBA est bientôt de retour et avec elle les breaking news à nous faire sauter de notre siège.

Après quelques saisons à tâtonner suite aux départs de Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen puis plus tard Rajon Rondo, les Celtics ont désormais bien entamé leur reconstruction, en s’appuyant notamment sur le talent de leurs jeunes et sur le contrat de Gordon Hayward . Demi-finale de conférence la saison dernière, une troisième place plutôt positive cette année, mais Danny Ainge est un gourmand et le but lorsque l’on est à la tête d’une institution comme les C’s… c’est évidemment de briguer la bague afin de conserver cette excellence bien connue dans le Massachusetts depuis une soixantaine d’années. Dans cette optique le management bostonien a donc eu une idée phénoménale, et c’est Brian Windhorst qui a vendu la mèche. Âmes sensibles s’abstenir, celle-là il fallait la voir venir :

« Si Jayson Tatum est bel et bien la superstar que les C’s imaginaient au moment d’entamer leur reconstruction, on pourrait bien vivre bientôt une époque dorée à Boston. Ce qui est dans l’air en ce moment ? Je vous le dis, les Celtics vont devoir payer Tatum et il méritera très vite son contrat max. Ils sont sur le point de comprendre qu’il est en train de devenir le joueur qu’ils attendaient. »

Merci Jean-Mich’, on apprend donc que Jayson Tatum est sur le point d’exploser et qu’en NBA il faut payer au prix fort le franchise player de l’une des institutions les plus mythiques de l’histoire du sport américain. Deux possibilités finalement. Soit le manque de vraies infos commence à monter à la tête des insiders et la moindre évidence représente une belle occasion de gratter quelques lignes, soit Brian Windhorst découvre seulement le dénommé Tatum mais on penche plutôt pour la première idée. Du Captain Obvious dans le texte mais qui doit en tout cas rappeler aux âmes en vacances que Jayson Tatum fait bel et bien partie du paysage NBA de demain au vu de son incroyable saison 2019-20 et de sa marge de progression qui semble encore énorme.

Le futur s’annonce radieux à Boston ? Très bien mais nous on doit vous laisser, parait que le Woj vient d’annoncer que la lutte pour le trophée de MVP va se jouer entre Giannis Antetokounmpo et LeBron James, et il parait même qu’en cas de reprise de la NBA en juillet, le titre devrait se jouer entre les Bucks, les Clippers, les Lakers, les Celtics, les Raptors, les Sixers, les Nets, les Rockets, le Jazz, le Heat et les Nuggets. Décidément, on en apprend tous les jours.