La rencontre de la nuit dernière entre les deux équipes de Los Angeles marquait le grand retour de Kawhi Leonard sur les parquets NBA. Dominant sur certaines séquences et en recherche de sensations, le quintuple All-Star a fini par faire un bon petit match, dans toute la simplicité qui le représente : une bonne adresse, une activité Kawhiesque et pas de chichis. John Wall a lui aussi été très précieux en sortie de banc pour son retour.

Les Clippers et tous leurs fans ont de quoi se réjouir. En plus d’avoir remporté le battle de L.A. face aux Lakers (103-97), ils ont pu voir leur star Kawhi Leonard faire son retour tranquillement sur les parquets et attaquer le match à son rythme, tranquillou billou. Apparu en forme physiquement, l’ailier n’est rentré qu’à la 18è minute de jeu, alors qu’il restait 6 minutes et des broutilles dans le deuxième quart-temps. Il lui aura fallu seulement 30 secondes pour mettre ses premiers points sur coast-to-coast. Très agressif dès ses premiers instants balle en main, il a réussi à trouver ses marques au fur et à mesure que la rencontre avançait. Exactement ce qu’on attendait de lui pour un retour alors que son dernier match officiel remontait au 14 juin 2021 avec sa déchirure partielle du ligament antérieur du genou droit lors du Game 4 face au Jazz.

« Je me sens bien. On a fait un excellent travail avec le staff pour assembler une équipe pour que je progresse et que je revienne vite. » – Kawhi lors de son interview d’après match au micro de TNT

Pour ne pas presser son leader, Tyronn Lue avait annoncé quelques heures avant la rencontre qu’il ne le ferait pas débuter dans le cinq majeur. Un retour près de 9 ans en arrière, lorsqu’il était sorti du banc pour la dernière fois de sa carrière, en novembre 2013 avec les Spurs. Au final, The Klaw n’a passé « que » 21 minutes sur le parquet pour 14 points à 6/12 au tir dont 1/4 du parking, 7 rebonds, 2 passes et 1 interception. Des stats très honnêtes et surtout de très bons signes pour la suite, avec une montée en puissance prévue dans les prochains jours. Son coach n’en attendait certainement pas plus de son poulain pour une première et il a d’ailleurs aussi pu s’appuyer sur un roster profond avec des joueurs tous prêts à aller au charbon. Petit bonus pour Leonard et son attitude exemplaire, alors qu’on sent que ce groupe des Clippers vit bien et qu’ils ne font que commencer. Littéralement, puisque ce n’était que leur premier match.

« C’est génial. On a vu ce soir que tout le monde contribue, en attaque et en défense. En tant que leaders, moi et PG on doit savoir qui est dans l’équipe. On ne doit pas tout faire à chaque match, mais on doit être bons dans le dernier quart-temps. On doit être des stars dans nos rôles, tout le monde essaye d’être bon avec les minutes qu’on lui donne, et je pense que ça va nous aider à avancer. » – Kawhi à propos de la profondeur de l’équipe

Être une star dans son rôle, voilà ce qu’a fait Leonard cette nuit face aux Lakers, dans son rôle temporaire d’energizer en sortie de banc. Tout comme John Wall, qui lui aussi a été très précieux en back-up de Reggie Jackson : 15 points, 4 rebonds, 3 passes et 1 interception à 7/15 au tir en 24 minutes. Lui aussi a apporté exactement ce dont les Clippers avaient besoin en ce début de saison et les signaux sont au vert pour la suite.

Kawhi Leonard et Jean Mur ont fait leurs grands retours cette nuit dans la victoire face aux Lakers et ont été non seulement précieux mais justes, alliant agressivité et (re)prise de repères. Le comeback des stars a commencé de la bonne manière, et la Ligue n’a qu’à bien se tenir pour la suite, car tôt ou tard, Kawhi finira par être titulaire à nouveau.