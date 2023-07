On pourrait comparer le drama entre Paolo Banchero et les sélections nationales à une bonne télé-réalité diffusée sur W9. Une histoire de tromperie cachée qui nous donne envie de nous poser dans le canapé et de sortir le popcorn. Aujourd’hui, dénouement de l’histoire : le Rookie de l’Année 2023 explique son choix de jouer pour les USA à partir du Mondial.

Pour remettre les choses dans leur contexte, Paolo Banchero possède la double nationalité américano-italienne grâce à ses parents. Son père Mario est italien sans être plombier et porter des salopettes, et sa mère Rhonda est née à Seattle et a évolué en WNBA. Mais la nouvelle tombe brusquement : Banchero jouera finalement pour Team USA cet été, sans avoir informé la fédération italienne de son choix. Voilà pour le résumé de la situation, mais la justification de cette décision puise en fait sa source plusieurs années en arrière.

Les parents de Paolo se sont rencontrés à la fac de Washington et n’ont pas quitté les USA depuis. Représenter l’Italie lors des compétitions internationales était donc l’opportunité pour le fiston de découvrir plus d’aspects de son héritage culturel. À 17 ans au lycée, il avait même reçu une invitation de l’Italie pour jouer en compétition internationale jeune avec la Squadra Azzurra. Il envisageait vraiment de jouer pour l’Italie mais un gros problème est venu bouleverser ses plans : la pandémie.

“Le COVID m’a en quelque sorte privé de cette opportunité de jouer, et cela me fait penser tout le temps à quel point ma vie aurait été différente si le COVID n’avait jamais eu lieu. Mais je n’ai pas pu jouer, je suis allé à Duke, j’ai fait une très bonne année, j’ai été drafté en première place et, vous savez, les circonstances changent.” – Paolo Banchero pour l’Associated Press.

Vient donc l’étape de la fac sous les ordres de Mike Krzyzewski (qu’on a écrit sans regarder sur Google, promis). Coach K a été le coach phare de Team USA pendant l’époque de la Redeem Team, et a remporté des médailles d’or avec les États-Unis jusqu’aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Le légendaire entraîneur de Duke a mis son grain de sel et a conseillé à Paolo Banchero de revenir sur sa décision initiale, s’inspirant notamment du cas Kyrie Irving (né en Australie, passé par Duke, puis représentant de Team USA). Logique, Mike a coaché les US et non l’Italie, il n’allait pas défendre la cause de son homologue un peu foufou, Gianmarco Pozzecco.

Tous ces facteurs ont donc joué dans sa décision d’opter pour Team USA. Ne pas décevoir son second daron, mais aussi porter le maillot de la mythique équipe américaine dont la photo était accrochée sur le mur de sa chambre quand il était gamin. Voilà les influences les plus importantes qui ont mené Paolo Banchero à rejoindre les douze sélectionnés pour représenter les États-Unis à la Coupe du Monde 2023.

Pour découvrir son héritage italien, il préférera prendre des vacances sur la Botte et profiter sous les sunlights de Sicile.

Sources texte : BasketNews, Associated Press