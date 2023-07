Cette petite guerre durait depuis déjà quelques saisons et faisait souffrir de nombreuses sélections nationales. Mais aujourd’hui, c’est enfin terminé : la FIBA et l’EuroLeague ont trouvé un terrain d’entente, fini les chevauchements de calendriers !

À la Coupe du Monde 2023, on aura des équipes qu’on n’attendait pas vraiment à ce niveau-là du basket mondial. D’autres nations ne font pas partie du tableau, comme l’Argentine, vice-championne du monde en titre, qui ne pourra pas remettre sa médaille d’argent en jeu aux Philippines. L’une des raisons à cela ? Le conflit entre la FIBA et l’EuroLeague.

Pendant certaines fenêtres internationales, les joueurs de C1 disputent des rencontres avec leur club et ne peuvent donc pas aller représenter leur pays. Certaines équipes font des exceptions, mais pour la plupart des sélections, il faut donc miser sur son vivier de joueurs et non ses meilleurs. Un constat bien navrant qui sera donc résolu à partir de la saison prochaine, car les calendriers de FIBA et d’EuroLeague ne s’entremêleront plus. Quelle est la solution miracle ? D’un côté, la FIBA a supprimé sa fenêtre de qualification en novembre et de l’autre, l’EuroLeague a accepté de ne pas organiser de matchs durant la fenêtre de qualif’ en février. C’est magique.

FIBA and Euroleague Basketball have agreed to avoid any calendar overlapping of national teams’ and clubs’ competitions in the 2023-24 season🤝

We will keep discussing the next 12 months to reach mutually acceptable solutions for the good of basketball in Europe and worldwide. pic.twitter.com/AAwE77pFaz

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 10, 2023

Cela représente avant tout une bonne nouvelle pour les sélections internationales possédant un grand nombre de joueurs au plus haut niveau européen, comme la Lituanie, l’Espagne ou la France. En effet, de nombreux joueurs tricolores sont potentiellement concernés. Dans la liste des nouveaux joueurs sélectionnables en pleine saison, il y a bien sûr la plupart des membres de l’Équipe de France (hors NBA) qui partiront au Mondial en août mais pas que !

Les joueurs concernés par ces changements de calendriers :

Élie Okobo (Monaco)

Yakuba Ouattara (Monaco)

Terry Tarpey (Monaco)

Mam Jaiteh (Monaco)

Guerschon Yabusele (Real Madrid)

Vincent Poirier (Real Madrid)

Moustapha Fall (Olympiakos)

Mathias Lessort (Panathinaïkos)

Nando De Colo (LDLC ASVEL)

Amine Noua (LDLC ASVEL)

Isaïa Cordinier (Virtus Bologne)

Damien Inglis (Valencia)

Sylvain Francisco ? (rumeurs vers le Bayern Munich)

Quand on voit les joueurs français évoluant en C1, cela devrait permettre aux Bleus d’avoir toujours une équipe très compétitive pour se qualifier à n’importe quelle échéance internationale. Et pour cela, on remercie la FIBA et l’EuroLeague d’avoir mis de côté leurs différends.

___________

Sources texte : FIBA, EuroLeague