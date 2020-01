Officiel : Amar’e Stoudemire aura sa Last Dance, en revanche ce sera au Maccabi Tel-Aviv

Depuis l’été dernier, Amar’e Stoudemire traînait ici et là en quête d’un nouveau contrat NBA. Le pivot voulait lui aussi sa dernière danse, comme son ancien pote du Heat, Dwyane Wade. Il était persuadé d’avoir toutes les qualités requises pour s’intégrer dans la mouvance actuelle et ainsi avoir la chance de faire un dernier petit tour dans la Ligue. Disons que tout ne s’est pas passé comme il l’aurait voulu.

Le dernier contrat dans la Grande Ligue pour Amar’e remonte à 2016, il était alors à Miami. Depuis, il a vagabondé. Il a joué une première fois en Israël avec l’Hapoel Jérusalem, il a ensuite pris sa retraite et a un peu tâté la balle en BIG 3 League. Pour finalement reprendre à Jérusalem avec toujours cette idée dans un coin de sa tête de revenir sur le nouveau continent. Toujours sans rien l’été suivant, il est tipar du côté de la Chine en début de saison. Encore une fois, l’envie de revenir jouer une dernière fois au plus haut niveau le tracassait. Mais nous sommes déjà fin janvier et personne n’a vraiment contacté l’ancien finisseur de pick-and-roll des Suns pour le ramener dans son roster. Même pas les Blazers que l’on espérait secrètement voir reformer la paire avec Melo. STAT a donc pris ses lunettes après avoir reçu un appel du Maccabi Tel-Aviv et y a posé ses valises. Genoux qui grincent, physique en déclin qui ne compense plus sa « petite » taille pour un pivot, il ne peut même pas se ranger derrière une bonne défense pour retrouver une franchise aux Ztazounis.

Le Stoud’ revient donc dans un pays et une ligue qu’il connait déjà un peu. De plus, il aura la chance de découvrir avec le Maccabi la deuxième compétition de clubs la plus prestigieuse du monde : l’EuroLeague. Il faut dire que Tel-Aviv possède un effectif assez sympathique. Quincy Acy avec qui Amar’e a joué aux Knicks, est maintenant au Maccabi. Et il jouera aussi avec Omri Casspi, ou encore Tyler Dorsey qui sont aussi passés par la NBA. De plus, le rookie de l’année 2003 se retrouve dans une équipe qui tourne bien en ce moment. Ils sont premier et sont surtout invaincus en Israeli Premier League avec en plus une bonne campagne d’EuroLeague. Amar’e a un contrat pour la saison alors il n’a plus qu’à en profiter pour étoffer son palmarès à l’étranger. Surtout que c’est ce qui pourrait être sa dernière saison en carrière alors qu’il a maintenant 37 ans. Ou alors de la même façon que les claquettes-chaussettes ou les Marcel, les rumeurs de Stoudemire en NBA reviendront au retour des beaux jours.

Ce n’est peut-être pas la dernière danse qu’il imaginait mais c’est déjà pas mal. Chopper un contrat en EuroLeague à 37 ans dans une équipe compétitive reste honorable. Finir avec un dernier titre en Israël et soyons fou une Coupe d’Europe ce serait quand même bien stylé pour clôturer l’histoire en beauté !