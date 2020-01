LeBron James va bientôt dépasser Kobe Bryant au classement all-time du scoring : ne vous battez pas, Kobe dit qu’il n’y a que de l’amour

En mars 2019, lors d’une rencontre entre les Lakers et les Nuggets, LeBron James a dépassé Michael Jordan au scoring pour prendre la quatrième place du classement all-time. Un an après ou presque, le King est sur le point de passer devant un autre arrière légendaire, Monsieur Kobe Bryant. C’est pour très bientôt, alors on vous prépare psychologiquement.

33 643. Voici le nombre de points inscrits par Kobe Bryant durant sa carrière sous le maillot des Lakers. Ce total lui permet de squatter la troisième place au classement des meilleurs scoreurs all-time, lui qui se trouve derrière Karl Malone (36 928) et le numéro un Kareem Abdul-Jabbar (38 387). Mais son spot dans le Top 3 est plus que jamais menacé, car le Black Mamba vit actuellement ses derniers jours sur le podium. Dans pas longtemps, sauf catastrophe, un certain LeBron James va le dépasser, le tout avec le maillot des Lakers sur le dos, comme un symbole. Le King est aujourd’hui à 44 petites unités de Kobe. En l’espace de 1 240 matchs en carrière, James a effectivement marqué 33 599 points. Reste donc plus qu’à poser les paris concernant le match où BronBron va effectivement passer devant Kobe. Quand on regarde le calendrier, ça devrait logiquement se faire dans la semaine car les Lakers ont encore deux rencontres à jouer après celle de New York la nuit dernière. Le King et ses alliés vont se déplacer à Brooklyn dès ce soir pour un back-to-back made in NYC, avant de jouer du côté de Philadelphia samedi. Autrement dit, normalement, dimanche c’est torché. Mais au fait, il en pense quoi le Mamba de tout ça ? Vu le compétiteur, il doit rager à l’intérieur non ? Eh bah visiblement non. Quand il a été interrogé sur le sujet, Kobe a rendu hommage au numéro 23 des Lakers.

« C’est super. Je pense que c’est super pour lui. Je veux dire, vu à quel point il a bossé durant sa carrière, et sa régularité, c’est génial » a déclaré Bryant via Bill Oram de The Athletic.

Au final, cette décla n’est pas vraiment surprenante. Si les fans de LeBron et de Kobe n’ont cessé de se rentrer dedans quand les deux évoluaient encore sur les parquets, notamment quand ils se battaient pour le titre honorifique de meilleur joueur du monde, le respect est énorme entre le King et le Mamba. Et depuis que James a rejoint la Lakers Nation, Bryant est derrière lui dans sa quête du trône. On a vu la légende des Lakers à plusieurs reprises au Staples Center avec sa fille pour soutenir la bande à BronBron, et les deux n’ont pas hésité à se checker avec le sourire. Donc non, Kobe ne va pas faire la gueule. Pour LeBron, c’est une étape de plus dans son ascension, lui qui a battu de nombreux records de précocité depuis qu’il a débarqué dans la Grande Ligue en 2003, et certains d’entre eux appartenaient justement au Mamba. Sans aucun doute, dépasser Kobe va compter pour James car Bryant faisait partie de ses idoles, comme Michael Jordan. Quand LBJ était au lycée, l’arrière des Lakers enchaînait les bagouzes avec Shaquille O’Neal et sa popularité était au top du top. De plus, James a choisi le même chemin que Kobe en sautant l’université pour aller directement se présenter à la Draft. Donc bon, ils ont des points communs les deux bonhommes. À LeBron d’en ajouter un de plus désormais en emmenant Los Angeles vers le titre, ce qui serait le premier depuis celui remporté par… Bryant & Cie en 2010.

Que ce soit à Brooklyn ce soir (peu probable quand même), à Philadelphia samedi ou au pire la semaine prochaine, LeBron James va s’emparer de la troisième place, puis il pourra s’attaquer à Karl Malone et pourquoi pas Kareem Abdul-Jabbar. Il y a plus de 3 000 points d’écart entre Kobe et Malone donc ça va prendre un peu de temps, mais le King n’a peut-être pas fini de grimper.

Source texte : The Athletic