Adidas Harden Vol. 4 Celebrating Black Culture : à défaut de pouvoir célébrer son adresse…

Vous n’avez pas pu passer à côté ce lundi, la NBA commémorait à sa manière le MLK Day avec 14 rencontres au programme et de nombreux hommages. Même si les Rockets ne garderont pas un bon souvenir de cette soirée, le barbu avait fait un effort vestimentaire en arborant aux pieds les adidas Harden Vol. 4 Celebrating Black Culture disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Pas la peine de revenir sur le cauchemar vécu par James Harden tout au long de cette soirée de retrouvailles face au Thunder. Battus à OKC deux semaines plus tôt, les Rockets souhaitaient prendre leur revanche à la maison. Sauf qu’en tirant à 1/17 de loin, le MVP 2018 n’a pas aidé. On peut dire que les chaussures de The Beard ne lui ont pas vraiment porté chance, mais ça n’enlève pas leur intérêt esthétique et symbolique. Avec un nom pareil, on se doute que la marque aux trois bandes souhaitait commémorer à sa manière Martin Luther King et ses convictions mais également les aviateurs de Tuskegee, un groupe de pilotes de chasse afro-américains qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant au coloris, il matche bien avec les Rockets. Même si le gris était davantage présent sur l’ancien jeu de maillot à l’époque de T-Mac et Yao Ming et même à l’arrivée de Ramesse au Texas, la référence est validée. Pour compléter ce rouge et gris, les fameuses bandes et une étoile sous le système de laçage font un rappel à une couleur encore plus ancienne dans l’histoire de la franchise. Un jaune présent sur le logo des Fusées auteurs du back-to-back en 1994 et 1995. Les puristes ont la ref et c’est bien tout ce qui compte apparemment. De toute façon, Harden ne risque plus beaucoup de porter ce modèle s’il est un poil superstitieux.

La fiche :

La grande-sœur : la Adidas Harden Vol. 1 Pioneer, parce que tout a commencé avec elle.

la Adidas Harden Vol. 1 Pioneer, parce que tout a commencé avec elle. On les imagine déjà à ses pieds : le prochain type qui voudra shooter à 1/17 du parking. A vous de conjurer le sort.

le prochain type qui voudra shooter à 1/17 du parking. A vous de conjurer le sort. L’occasion parfaite pour les porter : idéale pour un rassemblement entre fans des Rockets, s’il en reste après les récentes défaites du côté de Houston.

idéale pour un rassemblement entre fans des Rockets, s’il en reste après les récentes défaites du côté de Houston. On aime : on taquine mais la paire a de l’allure et la référence aux anciens maillots des Fusées est validée les yeux fermés ici.

on taquine mais la paire a de l’allure et la référence aux anciens maillots des Fusées est validée les yeux fermés ici. On aime moins : désolé d’en revenir toujours au même sujet, mais c’est plus possible ces briques James.

Les adidas Harden Vol. 4 Celebrating Black Culture sont déjà disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. Peut-être que vous pourrez un peu redresser le tir et montrer à James comment shooter avec.

Source : adidas