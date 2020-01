NBA Top 10 du jour : le saviez-tu, en plus d’être malins les renards savent aussi voler

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle dans le NBA Top 10. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 13 janvier

1959 : Bob Pettit et Elgin Baylor deviennent le premiers co-MVP de l’histoire du All-Star Game NBA lors de la victoire de l’Ouest (124-108).

1980 : George Gervin passe 55 points aux Pacers, aujourd’hui ça vaudrait même pas une brève mais à l’époque c’était un joli exploit.

1998 : Les Nuggets égalent le pire début de saison de l’histoire avec 23 défaites consécutives. Heureusement, ils gagneront contre les Clippers le lendemain pour éviter de passer seuls propriétaires de ce record de la honte.

2015 : Les 17 points de Zion en 3 minutes vous ont impressionné ? Il y a cinq ans, Klay Thompson en mettait… 37 en un quart-temps face aux Kings.

2018 : LeBron James devient le septième joueur de l’histoire à dépasser les 30 000 points en carrière après Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Wilt Chamberlain et Dirk Nowitzki.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 13 janvier

1979 : Larry Hugues

1996 : Keita Bates-Diop

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Barnard avec un « a » donc. Sûrement les mêmes qui ont appelé leurs fils Jonathon Simmons ou Damyean Dotson…