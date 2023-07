À l’image de l’affaire Damian Lillard, le dossier James Harden avance peu ces derniers jours. Aux dernières nouvelles, le joueur désire toujours quitter Philadelphie, mais les Sixers n’ont pas l’intention de se précipiter pour le bouger.

James Harden n’a pas changé d’avis depuis deux semaines, il veut quitter Philadelphie. Selon Ramona Shelburne d’ESPN, il a d’ailleurs récemment réitéré sa demande de transfert auprès de son dirigeant Daryl Morey.

“Ils ont encore discuté, et il (Harden) a réitéré le fait qu’il voulait être transféré. Ce n’est plus une demande. C’est une exigence. Et je pense que les Sixers ont dit ‘Ok, on va te transférer’ mais il n’y a aucune urgence de le faire. Et je pense que les Sixers savent qu’ils ont l’avantage ici. James Harden a pris sa player option […] il sera agent libre la saison prochaine. Donc dans un sens, il doit jouer, que ce soit à Philadelphie ou ailleurs.”

Harden ayant activé sa player option, ce sont les Sixers qui ont les cartes en main puisqu’il est encore sous contrat pour un an. Ils n’ont donc aucun intérêt à précipiter un transfert, d’autant que le joueur n’est pas vraiment en position de négocier et d’imposer ses conditions : s’il veut décrocher un beau contrat dans un an, il doit performer cette saison. Philly va donc prendre son temps avant de transférer James Harden, quitte à ce que la saga dure encore plusieurs mois. Selon Adrian Wojnarowski, les 76ers pourraient attendre jusqu’au début du camp d’entraînement afin de récupérer la meilleure contrepartie possible… ou de convaincre la Barbe de rester.

L’insider d’ESPN précise en effet que Philly “adorerait conserver James Harden“, à l’image de son franchise player Joel Embiid ou encore du néo-Sixer Patrick Beverley, qui a expliqué que sa décision de signer à Philadelphie avait été en partie motivée par la présence d’Harden. Philadelphie va donc essayer de convaincre le meneur de rester… et pourrait bien y parvenir.

Selon le journaliste d’ESPN Dave McMenamin, plusieurs éléments indiquent que James Harden portera les couleurs des Sixers l’an prochain. La relation qu’il entretient avec Daryl Morey depuis plusieurs années pourrait – à terme – le convaincre de rester. Autre cas de figure qui n’est pas à exclure : s’ils ne parvenaient pas à transférer Harden, les Sixers pourraient décider de le garder contre sa volonté, jusqu’à la trade deadline ou même pour toute la saison. Comme dit précédemment, le Barbu étant dans sa dernière contrat, ce ne serait pas dans son intérêt de refuser de jouer avec Philly. Mais méfions-nous tout de même, on sait que le bonhomme est capable de tout.

Partira, partira pas, le dossier James Harden est de plus en plus difficile à comprendre. Des rumeurs l’envoient encore chez les Clippers, mais les négociations ne semblent pas avancer. La réponse pourrait tomber dans les prochains jours… comme dans les prochains mois.

