Lors d’un évènement basket réunissant de jeunes basketteurs, Andre Drummond a pu échanger avec des gamins ayant la volonté de vivre du basket un jour. Via un speech très inspirant et bourré de conseils, le pivot NBA revient avec sagesse sur les erreurs qu’il a faites dans sa carrière.

Sélectionné en 9è position de la Draft 2012, Dédé est arrivé en NBA avec le statut de Lottery Pick et la pression qui va avec. Assez rapidement, il a commencé à noircir les feuilles de stats avec notamment des double-doubles à 20 points et 20 rebonds, des chiffres impressionnants, pas comme son pourcentage aux lancers-francs (47,5% en carrière) mais ça c’est une autre histoire. Drummond a été quatre fois meilleur rebondeur NBA, avec deux sélections au All-Star Game et même une nomination dans la All-NBA Third Team. De quoi signer une prolongation de contrat de 130 millions de dollars sur cinq ans avec les Pistons en 2016.

Et puis à un moment, stop.

Le déclin a été assez rapide, lui qui a été transféré de Detroit à Cleveland en 2020, avant de négocier un buy-out avec les Cavaliers. Dédé a ensuite enchaîné les équipes : Lakers, Sixers, Nets, Bulls, avec un salaire avoisinant le minimum vétéran et un rôle mineur, le plus souvent en sortie de banc. Sacré reality check. Une chute brutale qui est liée à plusieurs choses : difficulté pour s’adapter à une ligue qui a beaucoup évolué pour les intérieurs, un comportement parfois WTF sur les parquets, une trop haute estime de lui-même, mais surtout une mauvaise mentalité qui lui a coûté cher.

Andre Drummond kept it real with young hoopers 💯

(via @AndreDrummond) pic.twitter.com/jZ4IW4or6O

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 10, 2023

Lors d’une rencontre avec des jeunes basketteurs, probablement lors d’un camp basket ou autre tournoi de jeunots, Andre Drummond a pu utiliser son expérience pour leur donner de bons conseils. Des mises en garde basées sur ses erreurs passées, et qui méritaient une traduction maison pour le message qu’elles contiennent.

“Je comprends ce que la plupart d’entre vous traversent. Vous venez d’une équipe respectée où vous étiez la star, vous avez joué des centaines de minutes, marqué des milliers de points. Mais ici, ça ne compte plus. Le plus tôt vous le comprendrez, le mieux ce sera. Faire la tronche sur le banc, bouder, ne pas encourager ses coéquipiers lorsqu’on est menés de 8 points tout le match et qu’on revient pour prendre 3 points d’avance… Je vais vous dire un truc : j’étais ce gars-là. J’avais un contrat à plus de 100 millions. Je boudais, j’étais frustré quand je ne jouais pas. J’avais une mauvaise attitude. Je suis passé d’un contrat de 100 millions à un mec au putain de minimum salarial. C’est une histoire très personnelle que je vous partage, les gars. On s’en fout de vos paniers à 3-points ou de vos rebonds. Ce qui compte, c’est la personne que vous êtes. Est-ce que vous êtes un bon coéquipier ? Un bon gars dans le vestiaire ? Est-ce que vous allez jouer dur tout le temps ? Est-ce que l’on peut compter sur vous tous les soirs ? Je vous parle de régularité (dans l’effort). Vous allez jouer à 100% sur ce terrain chaque putain de soir ? De la régularité les gars.”

Un message très clair, venant d’une ancienne star qui reste sur plusieurs années difficiles, à tel point que sa santé mentale s’est peu à peu dégradée. Mais aujourd’hui, Andre est là pour éviter que les jeunots ne suivent le mauvais exemple. Et c’est tout à son honneur.