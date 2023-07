Il n’y a pas que Victor Wembanyama qui attire les regards dans cette Summer League 2023. La MSG Sphere de Las Vegas, qui s’est allumée pour la première fois il y a une semaine, ne passe clairement pas inaperçue. Focus sur cette merveille d’architecture et de technologie, qu’on doit au propriétaire des Knicks James Dolan (oui oui).

Difficile de la rater quand on arrive à Paradise, dans le Nevada. Depuis la route qui mène à Las Vegas, on distingue aisément cette immense sphère déguisée en ballon de basket à l’occasion de la ligue d’été.

Sphere in Las Vegas will host NBA Summer League content 🏀

The Exosphere features 580K square feet of fully-programmable LED lighting, making it the largest LED screen in the world 🤯

(via radio1guy/TT) pic.twitter.com/33mk938vAN

— Sports Business Journal (@SBJ) July 7, 2023

Ce projet fou qui vient de voir le jour est à mettre au crédit de l’homme d’affaires américain James Dolan, propriétaire des Knicks de New York, et de sa société The Madison Square Company. La construction, qui s’est achevée très récemment, a duré plus de quatre ans pour un coût total de 2,3 milliards de dollars. Avec 111 mètres de haut, 157 mètres de large (au max) et une capacité de 18 000 spectateurs assis, il s’agit de la plus grande sphère jamais construite.

Mais ce qui fait la renommée de ce bâtiment, c’est l’écran géant qui recouvre son dôme : 54 000 mètres carrés de surface recouverts par 1,2 million de spots LED capable de produire plus de 256 couleurs différentes, ça en jette. Ça donne surtout de très belles images, et pas uniquement des ballons de basket (même si c’est ce qu’on préfère). On vous laisse observer le spectacle.

So the sphere thing turned on last night… pic.twitter.com/fVPcy4w5Cc

— Las Vegas Issues (@VegasIssues) July 5, 2023

Le dôme s’est illuminé pour la première fois le 4 juillet dernier, à l’occasion de l’Independance Day, la fête nationale aux Etats-Unis. Il a affiché le message “Hello world” (“Bonjour le monde“) suivi du drapeau américain et de feux d’artifice. Il a ensuite alterné entre la planète Terre, un œil géant, la Lune et de magnifiques paysages, avant de se transformer en ballon de basket à l’occasion de la NBA Summer League qui a lieu du 7 au 17 juillet à Las Vegas.

L’intérieur de la salle excitera peut-être moins les fans de la balle orange. La Sphère n’est en effet pas un bâtiment destiné aux événements sportifs (à part de potentiels combats de boxe), mais avant tout une salle de spectacle. Le groupe U2 y a déjà prévu une tournée de 25 concerts entre septembre et octobre 2023, preuve de l’engouement qu’elle suscite. Si Dame D.O.L.L.A. était de passage à Vegas, on pourrait trouver un compromis, non ?

Les attractions ne manquaient déjà pas à Vegas, et la Sphère est venue s’ajouter à la liste des incontournables pour ceux qui viennent visiter le Nevada. Entre une visite du Grand Canyon et un tour de grande roue, ça vaut le coup d’œil !

Sources texte : Front Office Sports, Pubity