Auteur d’une saison calibre All-Star avec les Kings, Domantas Sabonis a pourtant joué pendant plusieurs mois avec un pouce en vrac. L’intérieur de Sacramento a logiquement décidé de profiter de l’été pour se soigner, quitte à sacrifier une participation à la Coupe du Monde avec la Lituanie.

Domantas Sabonis ne donnait pas l’impression d’être blessé quand il tournait en 20 points, 12 rebonds et 7 passes de moyenne cette saison à Sacramento, mais l’intérieur lituanien souffrait bien d’une fracture au niveau du pouce droit (heureusement qu’il est gaucher hein…). Et on apprend aujourd’hui via BasketNews qu’il a été opéré pour remédier à cette blessure datant du mois de décembre 2022.

Sacramento Kings All-Star forward Domantas Sabonis underwent surgery on his right thumb 🙏 pic.twitter.com/x74ZcgvSYm

— BasketNews (@BasketNews_com) July 12, 2023

Aucune timeline n’a été donnée pour Sabonis, mais une telle opération nécessite habituellement 4 à 6 semaines de rééducation. Traduction : Domas ne jouera pas la Coupe du Monde, prévue du 25 août au 10 septembre prochain. Le sélectionneur de la Lituanie Kazys Maksvytis a déclaré que Sabonis voulait initialement éviter l’opération, néanmoins cette dernière a fini par s’imposer et le timing pour un potentiel retour en vue du Mondial est désormais trop short. Le joueur de Sacramento ne se retrouve donc pas sur la liste (élargie) des joueurs lituaniens sélectionnés pour la compétition, contrairement à Jonas Valanciunas qui sera lui bien présent.

L’objectif pour Domantas Sabonis cet été, ce sera de laisser définitivement derrière lui cette vilaine blessure au pouce, afin de pouvoir revenir à 100% avec les Kings lors de la prochaine saison NBA, puis défendre les couleurs de son pays lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour rappel, Domas vient de signer une prolongation de 217 millions de dollars sur cinq ans avec Sacramento. On imagine que la franchise californienne voit plutôt d’un bon œil son forfait au Mondial au vu de cet investissement XXL…

__________

Source texte : BasketNews