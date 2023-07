Les vacances c’est fini ! Après la Draft de Victor Wembanyama et le début de la Free Agency, puis les Summer League de Sacramento et Salt Lake City, place au plat principal de l’été : la Summer League de Las Vegas. Wemby y fera ses débuts, de quoi nous faire kiffer dès ce soir.

C’est quoi déjà “la Summer League ?”

Compétition estivale ayant lieu chaque année à Salt Lake City, en Californie (Sacramento cette année) et Las Vegas, la Summer League est l’occasion chaque saison de découvrir les joueurs tout récemment draftés, désireux de se faire un peu la main avant d’entamer la “vraie” saison en octobre. L’occasion aussi pour des joueurs sans contrat de faire leurs preuves, dans des matchs souvent assez ouverts et où la défense n’est clairement pas prioritaire. Après la fin des deux premières mini-compétitions, place à la Summer League NBA officielle, à Las Vegas !

Le programme de la compétition (matchs à Las Vegas)

Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 juillet

22h30 : Wolves – Pelicans

23h : Bucks – Nuggets

0h30 : Raptors – Bulls

1h : Rockets – Blazers

2h30 : Nets – Cavaliers

3h : Spurs – Hornets

4h30 : Hawks – Kings

5h : Warriors – Lakers

Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juillet

21h : Celtics – Heat

21h30 : Thunder – Mavericks

23h : Sixers – Knicks

23h30 : Magic – Pistons

1h : Bulls – Grizzlies

2h : Wizards – Pacers

3h : Suns – Bucks

4h : Clippers – Jazz

Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juillet

21h30 : Cavaliers – Raptors

22h : Hornets – Lakers

23h30 : Nets – Knicks

0h : Rockets – Pistons

1h30 : Wizards – Celtics

2h : Blazers – Spurs

3h30 : Nuggets – Hawks

4h : Warriors – Pelicans

Dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 juillet

0h : Cavaliers – Grizzlies

0h30 : Heat – Suns

2h : Mavericks – Sixers

2h30 : Magic – Pacers

4h : Jazz – Wolves

4h30 : Clippers – Kings

Dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 juillet :

0h : Bucks – Nets

0h30 : Thunder – Rockets

2h : Pelicans – Suns

2h30 : Hornets – Blazers

4h : Kings – Bulls

4h30 : Spurs – Wizards

Dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 juillet :

21h30 : Grizzlies – Clippers

22h : Wolves – Hawks

23h30 : Mavericks – Warriors

0h : Pistons – Raptors

1h30 : Pacers – Thunder

2h : Magic – Knicks

3h30 : Jazz – Nuggets

4h : Celtics – Lakers

Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 juillet :

21h : Bulls – Cavs

21h30 : Hawks – Sixers

23h : Raptors – Nets

23h30 : Bucks – Heat

1h : Rockets – Warriors

1h30 : Pelicans – Hornets

3h : Blazers – Magic

3h30 : Wolves – Kings

Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 juillet :

22h30 : Clippers – Sixers

23h : Thunder – Wizards

0h30 : Mavericks – Pacers

1h : Celtics – Knicks

2h30 : Spurs – Pistons

3h : Heat – Nuggets

4h30 : Grizzlies – Lakers

5h : Jazz – Suns

Samedi 15 juillet : matchs et horaires à définir

Dimanche 16 juillet : matchs et horaires à définir

Les 30 rosters

Les principaux visages à suivre

Victor Wembanyama, Brandon Miller, Scoot Henderson, les jumeaux Thompson… En gros, tous les choix de Draft de cette année ! On dédicace bien sûr notre français Victor, qui a déjà permis aux Spurs de jouer à guichets fermés leur premier match. L’Alien va faire ses premiers pas en NBA, via la Summer League. Un événement à ne pas manquer ! On aura aussi l’œil sur les autres tricolores, qu’il s’agisse de Bilal Coulibaly, d’Ousmane Dieng, de Rayan Rupert, de Malcolm Cazalon, de Sidy Cissoko, d’Ismael Kamagate, d’Hugo Besson, d’Yves Pons et de Joel Ayayi… mais aussi de Maxime Lefèvre, qui sera le coach des Wolves durant l’événement !

En bonus ? Quelques cadors européens… et des noms bien chelous dans toutes les équipes, avec des performances d’un soir qui vont restées gravées dans les esprits des joueurs mais aussi dans les nôtres pour la dose de WTF. Allez, c’est parti !

On la regarde où cette Summer League ?

Sur le NBA League Pass et/ou sur beIN Sports, qui a pris l’habitude depuis quelques années de retransmettre ces magnifiques compétitions.

On y gagne quoi ?

Pas grand chose sur le moment, mais une potentielle place dans un roster NBA si on tape dans l’œil d’un coach ou d’un GM. Pour les plus jeunes c’est davantage l’occasion de prendre la température du jeu chez les adultes, et pour nous les fans la chance de (re)voir un peu de basket après quelques jours à avoir vécu au rythme des notifications Twitter. Alors à ce soir, avec Victor Wembanyama, bien sûr !

Sources : Clutch Points, NBA, ESPN