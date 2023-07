Montrezl Harrell prolonge l’aventure avec les Sixers d’un an !

Après une première saison très moyenne à Philadelphie (5,7 points et 2,8 rebonds), Montrezl Harrell a décidé de remettre le couvert en ajoutant une année supplémentaire chez les Sixers. De quoi contenter les exécutifs ainsi que Joel Embiid, lequel a donc désormais deux vrais remplaçants.

L’année passée, le Trez était arrivé avec de grosses motivations à Philly. De quoi le chauffer à signer pour deux saisons en Pennsylvanie, le tout pour 5,2 millions de dollars. Cependant, la saison n’a pas été au beau fixe, fait qui a rendu Montrezl Harrell perplexe à l’idée de rester une année de plus dans le Nord-Est des États-Unis. Il décline donc sa player option et teste le marché pour voir s’il trouve mieux comme paie et/ou comme projet à court-terme. Au final, le voilà prolongé par les Sixers pour un an supplémentaire. On peut donc dire qu’il n’a pas trouvé mieux ailleurs, tiens tiens, comme c’est étrange. Tant mieux pour l’ancien Sixième Homme de l’Année qui récupérera sans doutes plus d’argent que ses 2,5 millions de prévu, mais qui intègre une nouvelle ère des 76ers avec l’arrivée de Nick Nurse.

Montrezl Harrell est donc un homme heureux, mais Joel Embiid est peut-être celui qui sort avec le plus de bénéfices de cette transaction. Avec l’arrivée de Mo Bamba actée il y a peu, MH constitue un deuxième back-up de talent pour le MVP en titre. En sachant que les deux poste 5 commencent à avoir de l’expérience sur la sortie de banc, et que les deux seront également accompagnés dans la rotation par Paul Reed, plutôt sur un rôle de grand 4 / petit 5. Si l’apport de Montrezl se fait plus que valoir, ce dernier aura ensuite de quoi monter un gros dossier pour une prolongation bien onéreuse à Philly. Mais avec des si, les Sixers joueraient des Finales de Conf tous les ans.

