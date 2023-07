C’était dans les tuyaux depuis hier et ça a été annoncé dans la nuit par Chris Haynes : Dejounte Murray et les Hawks sont tombés d’accord sur une prolongation de contrat pour un tarot de 120 millions de dollars sur 4 années, dont une player option sur la dernière. Une bonne affaire pour Atlanta ?

Après une nouvelle saison décevante, les Hawks sont entrés dans cette intersaison 2023 dans une situation délicate, à la fois d’un point de vue sportif et financier. Avec une payroll avoisinant la Luxury Tax et plusieurs joueurs entrant dans leur dernière année de contrat, ils ont dû de faire le ménage dans leur effectif afin de préparer l’avenir. En se débarrassant de John Collins et de son gros contrat, ils ont ainsi fait un peu de place dans le cap space, ce qui leur a donc permis d’offrir ce contrat long-terme à Dejounte Murray.

Pour Atlanta, ce deal est une bonne affaire sur plusieurs points. D’abord, les Hawks sécurisent Dejounte Murray et évitent de le laisser entrer sur le marché des agents libres à l’été 2024. Sachant qu’il leur a coûté deux premiers tours de draft (et un pick swap), il aurait été fâcheux de le perdre contre rien après seulement deux ans de collaboration. Au vu de la situation, le joueur aurait été en position de force pour négocier l’été prochain et aurait pu demander un chèque plus élevé. Mais au lieu de ça, il a accepté un deal à 30 millions l’année, le maximum que les Hawks pouvaient lui offrir sans passer par la Free Agency… mais probablement pas le maximum qu’il aurait pu avoir en testant le marché l’été prochain.

Il y a 3 choses ultra positives qui découlent de cette prolongation :

– le salaire est très, très, très correct.

– on n'a plus le risque de le perdre dans un an sachant ce qu'on a investi pour aller le chercher.

– on va pouvoir se focaliser sur les dossiers "Bey" et "Okongwu".

On en arrive à un point important de ce dossier : l’avenir de Dejounte Murray en Géorgie est-il assuré ? Quand on voit le petit effort financier fait par le joueur, on se dit qu’il a vraiment envie de s’inscrire dans la durée à équipe d’Atlanta. Lui et son pote Trae Young ont d’ailleurs partagé leur enthousiasme sur Twitter après cette prolongation. Mais qu’en est-il du côté des Hawks ? La signature de ce contrat long-terme n’est-elle pas juste un moyen de faire augmenter la valeur de Murray pour mieux le transférer ensuite ? Ce serait un petit coup bas de la part des dirigeants d’Atlanta, mais la piste n’est pas à exclure tant ils se sont montrés intéressés par Pascal Siakam ces dernières semaines.

Arrivé l’été dernier en Géorgie, Dejounte a réalisé une première saison satisfaisante sous le maillot des Hawks. Avec une moyenne de 20,5 points, 5,3 rebonds et 6,1 passes, il s’est affirmé comme une seconde option offensive sérieuse derrière Trae Young. S’il n’a pas été aussi performant qu’espéré en défense, son hustle, son énergie et son leadership ont été très appréciés du côté d’Atlanta. Pas de quoi en faire un intouchable sur le marché des transferts,… du moins jusqu’à aujourd’hui. Entre le tarot avantageux pour les Hawks et la volonté du joueur de s’inscrire dans la durée dans l’équipe, cette extension de contrat pourrait bien changer la donne pour le Front Office géorgien.

Nouvelle prolongation dans cette Free Agency 2023 ! Après Anthony Edwards, Domantas Sabonis ou encore Tyrese Haliburton, c’est Dejounte Murray qui signe un nouveau contrat avec son équipe. À moins d’un gros revirement de situation, l’histoire entre le guard et les Hawks semble partie pour durer encore un peu.

