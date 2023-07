Dans l’attente de la grosse bombe nommée Lillard ou Harden, contentons-nous des petites. Au beau milieu de notre nuit française, les Suns et les Grizzlies ont dealé tout un wagon de picks de Draft. Second tours, swaps, et Isaiah Todd au milieu de tout ça, on vous fait un petit récap.

Récupéré dans l’échange pour Bradley Beal, Isaiah Todd quitte Phoenix pour Memphis avec deux pick swaps dans ses bagages, c’est Adrian Wojnarowski qui nous apprend cette énorme news. En gros, en 2024 et 2030 les Grizzlies pourront échanger leur choix de premier tour contre le moins bon des picks des Wizards et des Suns. Si on fait une rapide prédiction sur l’équipe qui a le plus chances d’avoir un pick pourri l’année prochaine, cela devrait donc être le choix des Suns que les Oursons pourraient récupérer, s’ils le souhaitent.

PICKS TRADE: The Memphis Grizzlies are trading three second-round picks to the Phoenix Suns for two first-round pick swaps (2024 and 2030) and Isaiah Todd, sources tell ESPN. The seconds are 2025 via Pels, and Memphis’ 2028 and 2029 picks.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 7, 2023

Qu’on soit bien clair, à part les deux premiers mots en majuscules, il n’y a rien qui donne vraiment envie de lire le tweet du woj. “Second-round picks, “first-round pick swaps”, “Isiah Todd”, pas besoin de lire beaucoup plus pour comprendre que ce n’est pas Damian Lillard qui a été tradé.

Malgré la perte d’un joueur qui aurait été clé dans la rotation à côté du 5 ultime des Cactus (pas du tout), les Suns récupèrent trois futurs choix de second tour. 2025, 2028, 2029… En NBA ça correspond à demain, alors Phoenix doit remplir un minimum son armoire à picks, bien vide depuis le transfert pour Bealou. James Jones avait alors envoyé 6 choix de second tour à Washington. Plus que trois à gratter et le compte sera bon. D’un autre côté, les Soleils balancent deux potentiels choix de premier tour, en 2024 et 2030, mais Phoenix ne prévoit clairement pas de choisir haut à la Draft dans les années à venir.

Source : Adrian Wojnarowski