Pascal Siakam serait sur les tablettes des Hawks

Alors que le projet Raptors semble assez flou (continuité, reconstruction ?), plusieurs équipes tentent de profiter de la situation pour se positionner sur certains joueurs de Toronto. Aujourd’hui, ce sont les Hawks qui s’intéressent de près à Pascal Siakam.

Fred VanVleet qui teste le marché, OG Anunoby qui voit encore son nom associé à un paquet d’équipes, c’est un peu la confusion qui règne autour des Raptors ces temps-ci. Est-ce que le groupe va rester en place malgré une saison sans Playoffs ? Est-ce qu’il n’est pas temps d’échanger la plupart des cadres pour lancer un gros rebuild autour du talentueux Scottie Barnes ?

Si la deuxième solution se confirme, Pascal Siakam ne manquera pas de prétendants. Auteur d’une nouvelle saison calibre All-Star (24,2 points, 7,8 rebonds, 5,8 passes) et justement récompensé par une invitation au match des étoiles, l’ailier-fort est entré dans son prime. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat chez les Raptors, le joueur arrive sans doute à un tournant. Prolonger dans l’Ontario, partir vers d’autres cieux ?

En attendant, certaines équipes scrutent de près son dossier et sont prêtes à sortir une offre à Masai Ujiri, le boss des Raptors. Selon Jake Fisher de Yahoo Sports, les Hawks voient en Siakam un renfort potentiel pour aider Atlanta à revenir vers les premières places à l’Est. Toujours selon l’insider, la franchise ne souhaiterait pas échanger Trae Young et Dejounte Murray semble également parti pour enchainer une seconde saison en Géorgie. Pour le reste, les portes sont ouvertes et on pense notamment à un John Collins, l’actuel titulaire au poste 4, qui ne cesse d’être annoncé aux quatre coins du pays.

Reste qu’obtenir Pascal Siakam ne sera pas une partie de plaisir. Il faut déjà contenter les Raptors mais aussi se défaire de la concurrence des autres équipes. Les Blazers ont aussi été mentionnés comme une potentielle destination pour le Camerounais. Entre Anfernee Simons et le 3ème pick à la Draft, Joe Cronin a de quoi négocier avec les dirigeants de Toronto. Enfin… encore faut-il que Siakam soit vraiment à vendre et pour le moment le mystère demeure.

