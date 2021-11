Programme NBA : Pascal Siakam de retour, à 21h30, ça fait déjà deux bonnes raisons de se mettre devant la NBA ce soir

Comme chaque dimanche, c’est un programme riche qui nous attend et, surtout, cela veut dire du match qu’on peut mater sans ressembler à Voldemort au petit matin. La course au podium à l’Est, le duel à distance entre Jazz et Warriors pour le trône de l’Ouest sans oublier le Batumico en fin de nuit : on fait le point !

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

21h30 : Raptors – Nets (en direct sur BeIN 3)

Raptors – Nets 0h : Kings – Pacers

Kings – Pacers 0h : Wizards – Bucks

Wizards – Bucks 0h : Magic – Jazz

Magic – Jazz 0h : Knicks – Cavs

Knicks – Cavs 1h : Thunder – Spurs

Thunder – Spurs 2h30 : Warriors – Rockets

Warriors – Rockets 3h : Clippers – Hornets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Raptors – Nets (21h30) : pas un choix facile ce soir et on n’en voudra pas à ceux qui auront voté pour Knicks-Cavs, par exemple. Toronto-Brooklyn c’est le duel entre deux équipes qui sont plutôt sur une bonne dynamique (5 victoires en six matchs pour les uns, quatre succès de rang pour les autres), dans une ambiance qui devrait être bien chaude, avec potentiellement le podium de l’Est en ligne de mire. (les Raptors ne pourront pas faire mieux que quatrième quoiqu’il arrive) Niveau roster, toujours pas de Kyrie Irving côté Nets mais une bien belle surprise avec le retour annoncé de Pascal Siakam pour les hommes de l’Ontario ! Absent des parquets depuis six mois, le Camerounais va donc attaquer avec un gros morceau et on surveillera de près son association avec un certain Scottie Barnes. Le meilleur reste peut-être à venir dans le Nord.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Knicks-Cavs parmi les belles affiches de la soirée, on n’a plus vu une telle hype depuis les duels entre Melo et LeBron.

Warriors et Jazz se disputent à distance la première place à l’Ouest. Programme tranquille avec la réception des Rockets pour les uns et le déplacement en back-to-back chez le Magic pour les autres.

Thunder-Spurs était une affiche de rêve il y a six ans mais il faut savoir ne pas être nostalgique.

Washington peut viser le podium en battant des Bucks décimés, Russell Westbrook ne manque pas à grand monde du côté de D.C.

Kings-Pacers, c’est le match dont personne ne parle mais ça pourrait être la belle surprise de la nuit.

On finira à Los Angeles avec les retrouvailles entre Nico Batum et les Hornets. Pour son retour à la maison, LaMelo Ball risque d’être chaud.

On n’oublie pas le réveil ! Ce soir, c’est le Sunday Night Live et ça veut dire du ballon orange à une heure raisonnable pour attaquer la semaine de la meilleure des façons. Rendez-vous dès 21h30 pour kiffer ça tous ensemble !