Le pari spécial NBA Sunday : 300€ à gagner en misant sur un Shai Gilgeous-Alexander qui éperonne les Spurs

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Car la NBA est officiellement de retour. En ce dimanche 7 novembre, c’est un très gros programme que nous offre la NBA avec huit matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Raptors (2,25) – Nets (1,64)

00h00 : Knicks (1,28) – Cavaliers (3,60)

00h00 : Kings (1,81) – Pacers (1,98)

00h00 : Wizards (2,00) – Bucks (1,79)

00h00 : Magic (5,50) – Jazz (1,14)

01h00 : Thunder (2,55) – Spurs (1,50)

02h30 : Warriors (1,08) – Rockets (7,55)

03h00 : Clippers (1,46) – Hornets (2,70)

Le pari qu’on sent bien

Shai Gilgeous-Alexander marque minimum 25 points contre les Spurs (2,05) : sur les six derniers matchs du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a marqué 25 points ou plus à cinq reprises et ce, avec d’excellents pourcentages de réussite au tir. Les Spurs, adversaire du soir, proposent une défense assez solide en terme de rating (8ème) mais avec une pace (3ème) très rapide ce qui augmente le nombre possible de possessions où l’arrière du Thunder pourra s’exprimer offensivement. Ce qui est sûr c’est qu’il aura ses 15 ou 20 tirs et que s’il est sur le même type de match que récemment, la barre des 25 unités n’a rien d’incroyable pour l’ami SGA.

Le combiné à tenter

De’AAron Fox marque minimum 20 points et les Knicks gagnent contre les Cavs (1,97) : même s’il ne score pas de manière flamboyante depuis le début de saison (18,2 points de moyenne à moins de 40% au tir), De’Aaron Fox a largement de quoi atteindre la barre des 20 unités face à ces Pacers qui ne sont pas encore en place défensivement. Il aura les tirs nécessaires pour. La cote est à 1,54. De leur côté, les Knicks sont les grands favoris de leur match face aux Cavs privés de Markkanen et Okoro. La cote est à 1,28.

Une petite folie pour finir ?

Evan Fournier marque minimum 20 points contre les Cavs (4,00) : depuis son premier match énorme contre les Celtics, l’arrière français s’est bien calmé et semble avoir du mal à trouver le rythme. Ce soir, la barre des 20 points, on y a croit à la folie.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

