Mauvaise nouvelle en provenance de Toronto ce jeudi : Precious Achiuwa va passer un peu de temps à l’infirmerie à cause d’une blessure à la cheville. Déjà privés de Pascal Siakam, les Raptors n’avaient pas vraiment besoin de ça…

L’adversité n’a pas perdu de temps pour se pointer dans le Grand Nord cette saison. Alors que les Dinos ont dû affronter un calendrier pas facile pour entamer la saison, ce sont désormais les blessures qui mettent des bâtons dans les roues à l’équipe de Nick Nurse. Après Spicy P, c’est donc Precious Achiuwa qui rejoint l’infirmerie si l’on en croit l’insider Marc Stein.

Ouch… sale blessure pour Precious Achiuwa. Toronto va devoir s’ajuster, y’a du monde pour aider mais pas de Siakam pas de Precious ça commence à faire mal pour les Raptors. https://t.co/8uZpST8VEC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2022

Et visiblement, c’est assez sérieux puisque l’ailier-fort de 23 ans souffre de plusieurs déchirures partielles au niveau de la cheville droite. Déchirures, ligaments, cheville, typiquement le genre de mix qu’on n’aime pas trop. La durée de son absence n’a pour l’instant pas été définie mais ça va se compter en semaines. Si l’on en croit les Raptors, Achiuwa va porter une botte orthopédique pendant une dizaine de jours, avant de passer à l’étape suivante de sa rééducation.

Pour rappel, Precious Achiuwa s’est blessé lors du dernier match de Toronto à Houston, match dans lequel il n’a joué que 12 minutes en sortie de banc et où les vétérans Thaddeus Young et Otto Porter Jr. ont notamment connu leur plus gros temps de jeu de la saison. Moins utilisé par Nick Nurse lors des dernières sorties après un début de campagne pas vraiment tip top (8,8 points et 7 rebonds à 39% au tir dont 18% à 3-points), le Nigérian reste tout de même un membre qui compte dans la rotation canadienne, et Toronto se serait bien passé d’un tel pépin.

Surtout en ce moment, avec Pascal Siakam sur la touche…

___

Source texte : Marc Stein / Raptors