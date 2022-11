Petite nuit en approche en NBA, quatre matchs seulement mais quelques douceurs tout de même à se mettre sous la dent. Le programme ? Il est là, juste ci-dessous.

# LE PROGRAMME

1h : Wizards – Mavericks

: Wizards – Mavericks 1h30 : Hawks – Sixers

: Hawks – Sixers 1h30 : Heat – Hornets

: Heat – Hornets 2h : Pelicans – Blazers

# À NE PAS MANQUER

Ce match de 2h, entre les deux besties Damian Lillard et C.J. McCollum. Pourquoi ? Car il sera le premier entre les deux joueurs, eux qui furent coéquipiers durant plus de huit ans, eux qui ont joué la bagatelle de 515 matchs côte à côte. Dame tourne à 25,5 points en carrière avec Ceejay à ses côtés, Ceejay tourne à 18,3 points en carrière avec Dame à ses côtés, et abandonnés par leur collègue préféré les deux ont pris une direction différente. L’arrière des Pels a vu ses responsabilités encore accrues dans le bayou, Dame D.O.L.L.A. voit depuis peu quelques jeunes lui filer un coup de main à Portland, mais ce soir pas de ceci ou pas de cela puisque c’est bien la danse entre les deux anciens coéquipiers qui sera passée au crible. Parce que ça fait bizarre, parce que ça rajeunit pas.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT