Entré dans une nouvelle dimension depuis son passage à Las Vegas il y a un mois, Victor Wembanyama confirme son statut de prospect générationnel dans le championnat de France, où il enchaîne les folies match après match sous les couleurs de Levallois. De quoi impressionner encore plus certains experts Draft outre-Atlantique, qui font le rapprochement entre la production actuelle de Victor et celle d’un certain Luka Doncic quand il était au Real Madrid…

21,3 points, 8,9 rebonds, 2,7 passes, 2,9 contres, 24,9 d’évaluation, tout ça en quasiment 31 minutes de jeu par soir. Depuis le début de la saison de Betclic Elite, Victor Wembanyama affole les compteurs pour mener les Metropolitans 92 vers les sommets (6 victoires – 1 défaite, deuxième du classement), lui qui reste notamment sur une performance monstrueuse face à Limoges il y a de ça un peu moins d’une semaine. Il n’en fallait évidemment pas plus pour que la hype continue de grandir à vitesse grand V, la preuve avec cette dernière décla signée Jonathan Givony, expert Draft pour ESPN.

Went on NBA Today with @malika_andrews to talk about the progress we’re seeing from Victor Wembanyama in France lately, as well as his upcoming appearance with the French senior national team in the FIBA World Cup qualifiers. pic.twitter.com/5eqj0t85wO — Jonathan Givony (@DraftExpress) November 10, 2022

« La ligne à 3-points est plus proche, il y a peu d’espace, les arbitres autorisent beaucoup les contacts, donc Victor est obligé de jouer avec un style différent qu’à Las Vegas, où il jouait plus comme Kevin Durant. En France, il a plus un rôle à la Joel Embiid. Il joue au poste, il punit ses adversaires dos au panier, c’est un très bon passeur, il va sur la ligne des lancers-francs… Il joue comme une superstar. C’est un candidat MVP, il est deuxième au scoring, troisième au rebond, premier au contre, Top 5 à l’usage rate. Il produit à un niveau qu’on n’a pas vu depuis Luka Doncic en Espagne. »

Voir Victor Wembanyama dans la même phrase que certains des plus grands noms du basket mondial, on commence à avoir l’habitude. Et vu l’immense potentiel du phénomène qui est sur le point de faire ses grands débuts en Équipe de France (P.S. : rendez-vous vendredi soir à 18h30 en Lituanie), c’est souvent légitime. Mais n’avons-nous pas atteint ici une certaine limite en matière de comparaisons quand on sait tout ce qu’a accompli Luka Doncic au Real Madrid à même pas 20 piges ?

Juste pour rappel, Doncic avant d’arriver en NBA, c’est :

Champion et MVP de l’Euroleague (2018)

MVP du championnat d’Espagne (2018)

Joueur européen de l’année (2019)

Champion d’Europe avec la Slovénie, et dans le meilleur cinq du tournoi (2017)

Sans vouloir remettre en question le niveau exceptionnel de Wemby en ce moment ou manquer de respect à la BetClic Elite, Luka a dominé dans l’un des meilleurs championnats du Vieux Continent tout en menant son équipe sur le toit de l’Europe. À seulement 18 piges, il était le boss de la meilleure équipe européenne, dans laquelle se trouvaient pourtant des joueurs réputés sur la scène internationale (Facu Campazzo, Rudy Fernandez, Felipe Reyes, Sergio Llull…). Autant dire qu’on n’est pas vraiment dans le même monde, et que les comparaisons numériques (16 points, 5 rebonds, 4 passes de moyenne pour Luka lors de sa dernière saison d’Euroleague) ne s’imposent donc pas vraiment.

Victor Wembanyama est aujourd’hui considéré comme un prospect all-time avant tout grâce à son profil unique ainsi que son potentiel qui semble illimité. On n’a jamais vu un garçon de 2m24, avec 2m43 d’envergure, posséder autant de skills avec une telle mobilité. Victor représente en quelque sorte ce joueur qu’on crée sur NBA 2K pour pouvoir dominer tout le monde et de toutes les manières possibles. Alors bien sûr, il impressionne par son talent et sa maturité, mais c’est surtout parce qu’il peut potentiellement détruire le game à l’avenir que tout le monde va se l’arracher dans un an. En face, Luka Doncic, il était perçu en 2018 comme un surdoué du basket, un génie de la balle orange capable de tout faire avec la gonfle dans les mains, et déjà ready pour le plus haut niveau. Si certains Hexperts possédaient certes quelques doutes par rapport à sa capacité d’adaptation à la vitesse du jeu NBA, le phénomène slovène avait prouvé sur la plus grande scène européenne qu’il possédait absolument tout pour dominer techniquement dans la Grande Ligue US.

Luka et Wemby, ce ne sont donc pas vraiment les mêmes dossiers, autant en matière de profils, de projections, que de production pré-NBA. Et probablement que cela se verra une fois que Wembanyama joue chez les grands. Alors que Doncic a lâché une saison rookie en 21 points – 8 rebonds – 6 passes avant de devenir un joueur calibre All-NBA First Team dès 2020, il faudra peut-être laisser un peu de temps à Victor avant qu’il ne devienne ce monstre pouvant potentiellement détruire la concurrence en NBA.

___

Source citation : ESPN