Avant de faire le grand saut en NBA, les jeunes prospects qui se présenteront plus tard à la Draft sont évidemment évalués par rapport à leurs qualités basket et leurs capacités physiques et athlétiques. Victor Wembanyama, grand favori pour être le first pick 2023, n’y échappe évidemment pas. Le prodige français a récemment été mesuré et les résultats sont… flippants.

C’est l’une des caractéristiques physiques que les recruteurs regardent le plus : l’envergure d’un joueur, c’est-à-dire la distance entre le bout des doigts de chaque main lorsque les bras sont écartés. Pourquoi ? Car l’envergure est un aspect qui compte énormément dans un sport comme le basket. Quand vous avez des bras à rallonge, votre potentiel – notamment défensif – est tout de suite plus intéressant. Comme nous, vous avez vu lors du début de l’Euro Giannis Antetokounmpo contrer un tir à 3-points face à la Croatie alors qu’il… partait de la raquette, ça c’est notamment grâce à son envergure de 2m21. Cette année en NBA, on a également vu Rudy Gobert terminer pour la première fois meilleur rebondeur, vous vous doutez bien que son envergure de 2m35 n’y est pas pour rien. Et puis bon, quand vous êtes hyper grand et doté en plus de bras interminables, il n’y a pratiquement plus besoin de sauter pour dunker.

The 7’3, 18-year old Wembanyama, who boasts a 7’9 wingspan and 9’7 standing reach, has wowed NBA executives the past three years with his exceptional combination of fluidity, perimeter skill, shot-blocking instincts, and feel for the game. Highlights: https://t.co/pzOVL0bayt pic.twitter.com/tpOoh0X9Pf — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 30, 2022

Dans le cas du jeune Frenchie Victor Wembanyama, considéré comme un prospect générationnel par tous les scouts de la planète basket, on est encore au-dessus de Giannis ou Gobert en matière d’envergure. Si l’on en croit Jonathan Givony (expert Draft pour ESPN), l’envergure du phénomène vient effectivement d’être mesurée à 2m43. Oui, 243 centimètres pour le joueur de 2m24 (pieds nus). Pour info, personne dans la NBA actuelle ne possède une envergure aussi folle. Ni Giannis, ni Gobert, personne. Les joueurs qui s’en approchent le plus ? Mo Bamba et Boban Marjanovic, qui ont chacun un wingspan (oui c’est le terme anglais) de 2m38. Et pour votre culture perso, sachez que la plus grande envergure jamais mesurée en NBA appartient au géant Manute Bol (paix à son âme) avec ses 2m59. Récemment, Tacko Fall l’avait concurrencé (2m54) mais il n’est plus dans la Grande Ligue aujourd’hui. À part ça, on n’a pas le souvenir d’un autre joueur atteignant les 2m43 de Victor.

Rudy Gobert a 2m35 d’envergure. Giannis 2m21. Anthony Davis 2m27. Victor Wembanyama 2m43. https://t.co/50MNVqUkbq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 6, 2022

Vous l’avez compris, les caractéristiques physiques de Victor Wembanyama ne sont pas seulement impressionnantes, elles sont carrément all-time, d’autant plus qu’elles sont combinées avec un talent certain et une mobilité hyper rare pour un immense gaillard comme Wemby. Au début du mois d’octobre prochain, il pourra étaler tout son potentiel du côté de Las Vegas dans une double confrontation avec un autre prospect cinq étoiles nommé Scoot Henderson, une double confrontation qui sera très clairement accompagnée d’une énorme hype. Le club de Wembanyama – les Metropolitans 92 – affronteront le G League Ignite le 4 et 6 octobre dans deux matchs qui seront retransmis sur ESPN, avec évidemment un très grand nombre de scouts assis en tribunes. Ce sera une opportunité en or pour Victor pour montrer pourquoi il est considéré comme un prospect générationnel et par la même occasion réaffirmer son statut de favori pour le first pick de la Draft 2023, également convoité par Scoot Henderson.

Victor Wembanyama vs Scoot Henderson à Las Vegas. Ce rendez-vous sera tout simplement immanquable, et représentera un très joli apéritif avant le retour de la saison NBA environ deux semaines plus tard. Alors prenez votre agenda TrashTalk, un stylo, et entourez d’ores et déjà ces deux dates.

Source texte : Draft Express