Dernière journée de cette phase de poules pour le Groupe A, et TOUT peut arriver. Littéralement tout. Espagne, Turquie, Géorgie, Belgique, Montenegro et Bulgarie, autant de nations qui peuvent ambitionner la qualif en huitième, les Turcs et les Espagnols étant déjà à l’abri sans pour autant connaitre leur sort exact avant ce soir. C’est un immense bazar alors on fait le point, du moins on essaie, et sans calculette s’il vous plait.

Les matchs du jour

13h30 : Turquie – Espagne

Turquie – Espagne 16h15 : Bulgarie – Belgique

Bulgarie – Belgique 19h : Géorgie – Montenegro

Le classement

Ce qu’il peut se passer

Cette journée à Tbilisi se fractionnera en deux parties bien distinctes. La première ? La rencontre au sommet entre la Roja et la Turquie. Enjeu très simple, le vainqueur de ce match terminera premier de ce groupe. C’est ensuite que ça se corse. Hier les Bulgares ont créé la surprise en battant la Géorgie à domicile et se sont offerts le droit d’y croire, et en cas de victoire cet après-midi face à la Belgique ils se hisseront en huitièmes quoiqu’il arrive dans les autres rencontres. Incroyable mais possible donc, pour la bande à Dee Bost et Aleksandar Vezenkov. Pour les Géorgiens les calculs sont un peu plus compliqué car une victoire face au Montenegro ne leur garantit pas une place dans le Top 4, l’idéal étant si possible que les Belges battent la Bulgarie histoire de ne pas sortir la calculette. Pour le Montenegro d’ailleurs, une win cet après-midi et direction les huitièmes, idem pour les Belges d’ailleurs. Est-ce que ça suit, là, dans le fond de la classe ? Non ? Allez, au pire, repassez vers 22h30 et vous comprendrez mieux.

La grosse question : l’Espagne et la Turquie peuvent-ils se permettre de faire des calculs ?

C’est le serpent de mer qui rejaillit à chaque compétition internationale, quand la visibilité sur la suite des évènement permet de réfléchir un chouïa sur ce qui serait le mieux pour nous. La grosse question ici ? Qui terminera à quelle place dans… le Groupe B, qui croise avec le Groupe A en huitièmes. Pour la faire courte, le vainqueur de Turquie – Espagne terminera en tête de la poule et ira défier en huitièmes le quatrième du Groupe B, un quatrième qui a de grandes chances d’être… la Lituanie. Oh le cadeau empoisonné. L’autre question néanmoins étant : Espagnols et Turcs peuvent-ils se permettre d’éviter volontairement la Lituanie alors qu’en cas de défaite… c’est l’Équipe de France qui peut se retrouver sur leur chemin ? Notez qu’en cas de défaite la Turquie ne sera pas plus bas que la deuxième place, mais que l’Espagne peut quant à elle très bien se retrouver troisième en cas de revers. Dans tous les cas la France… et la Slovénie termineront probablement deuxième et troisième du Groupe C, à voir dans quel ordre, alors on répond illico à la question posée ci-dessus : non, personne cet après-midi ne devra(it) jouer au con car quoiqu’il arrive le huitième de finale sera énorme pour les Turcs ET pour les Espagnols.

On espère que c’est un peu plus clair pour vous, parce qu’ici on a du mal à se projeter, parce que c’est vraiment trop le bazar. Tout ce qu’on sait c’est qu’on part sur une dernière journée aux multiples en jeux et que c’est un peu pour ça qu’on vit alors sortez le pop-corn, et rendez-vous dès 13h30 à Tbilisi pour le feu d’artifice de ce Groupe A !