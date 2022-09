Bonzou que ça passe vite. Cet après-midi l’Équipe de France affronte donc la Slovénie pour son cinquième et dernier match de poule dans cet Euro, et ce match sera tout sauf une répétition pépouze avant le huitième de finale prévu samedi. En jeu ? La deuxième place du Groupe B, voire la première mais on n’y croit guère, et par la même occasion s’éviter un huitième aux allures de coupe-gorge. Mais une chose à la fois, alors envoyez la preview.

C’était très mal barré dans cet Euro, on ne va pas se mentir, mais après une défaite inaugurale et un peu gênante face à l’hôte allemand l’Équipe de France s’est reprise et a même l’occasion de finir cette phase de poule en trombe. Quatre victoires et une défaite, voici le bilan dont pourraient jouir les Bleux en cas de victoire cet après-midi mais, attention comme dirait l’autre, en face c’est pas le FC Trucmuche non plus. En face cet après-midi ? Ni plus ni moins que les champions d’Europe en titre, oui c’était il y a un siècle (en 2017), mais une équipe qui a surtout progressé depuis et qui s’apparente pour beaucoup comme l’un des énormes favoris de cet Euro. Avec la France d’ailleurs, tiens tiens. France vs Slovénie, remake d’une demi-finale olympique il y a un peu plus d’un an et qui avait fait couler beaucoup d’encre notamment dans la famille Prepelic. Les Français s’étaient imposés à la toute dernière seconde grâce à un contre historique de Nicolas Batum sur la victime précédemment citée, et nul doute aujourd’hui que les Slovènes ont ce sinistre jour de leur vie dans un coin de leur tête.

Pour revenir à ce mercredi 7 septembre 2022 ? Les Slovènes et les Français sont à 3-1 et roulent leur bosse dans cet Euro. Si la Slovénie l’emporte ? A moins d’un faux-pas illogique des Allemands face à la Hongrie Luka Doncic et son squad termineront l’histoire à la deuxième place du groupe et les Bleus hériteront de la troisième place, un seed qui pourrait les envoyer dans les griffes des Turcs ou des… Espagnols en huitième. Boarf. Si la France s’impose ? Elle pourra également terminer première du groupe, à la même condition concernant les Allemands. L’enjeu est donc énorme même s’il ne faudra rien calculer et envoyer du bois pendant 40 minutes car pour battre cette équipe la seule manière viable semble être de lâcher les chevaux puissance mille en attaque.

Il y a un an Nicolas Batum s’était occupé like a boss du cas Doncic, cette fois-ci ce sont Terry Tarpey et Andrew Albiciy qui devraient s’y coller, mais les Français devront avoir l’œil partout, des déroulés sur pick de Mike Tobey à la versatilité de Vlatko Cancar, en passant par les snipers Blazic et Prepelic ou, évidemment la grinta du vétéran Goran Dragic et le génie d’un Luka Doncic que peu d’humains peuvent se vanter d’avoir pu freiner depuis quelques années. Pour cela Vincent Collet comptera une fois de plus sur un duo de capitaines qui doit continuer à porter les Bleus comme il le fait de plus en plus, sur un Thomas Heurtel qui a cartonné hier face à la Bosnie, sur un duo de back-ups intérieurs (Fall et Poirier) qui pourrait jouer un grand rôle aujourd’hui face à la relative faiblesse slovène dans la raquette, ou encore sur un Guerschon Yabusele au four, au moulin et au bandeau depuis le début de l’Euro.

On suivra ce soir le dernier match de ce Groupe B entre l’Allemagne et la Hongrie, on suivra évidemment le match de la peur entre la Lituanie et la Bosnie ou encore la finale du Groupe A entre les Turcs et les Espagnols, mais la France du basket sera bien entendu devant son poste à 17h15, sur Canal ou via des canaux obscurs, pour vivre le dernier item de la phase de poules des Bleus. C’est bien plus qu’une répétition les gars, alors aux armes citoyens !