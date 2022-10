La nouvelle a fait grand bruit ces derniers jours : les matchs du club de Boulogne-Levallois seront retransmis sur l’appli NBA jusqu’à la fin de saison. Pas pour les immenses cernes de Vincent Collet mais plutôt pour les gigantesques cannes de Victor Wembanyama, très fortement pressenti pour être le first pick de la prochaine draft et accessoirement le futur meilleur joueur de l’histoire de la galaxie des planètes universelles. Bref, pour la première de Vic en direct sur le League Pass ? Rendez-vous ce soir à Bourg-en-Bresse, sonnez les trompettes, d’autant plus que TrashTalk sera présent dans les tribunes pour se mêler à la fête et voir de plus près à quoi ressemble le freak.

Qu’elle est longue cette introduction, mais ce n’est rien comparé au sourire qui orne notre visage à quelques heures de ce JL Bourg Basket – Boulogne-Levallois Metropolitans. En effet, ce soir à 20h la sensation fait escale dans la préfecture du 01 et TrashTalk sera là, troisième rang sous les panneaux et non loin du banc des Parisiens, histoire de voir si c’est vrai c’qu’on dit, si c’est vrai qu’il est si grand qu’ça c’gamin.

Une soirée à Ekinox, dans l’un des plus beaux écrins de la France du basket, une soirée placée sous le signe de la sorcellerie puisque les fans burgiens seront pour la plupart déguisés en Harry Potter et ce n’est même pas une vanne, et la difficulté principale pour votre serviteur sera donc de jongler entre les sorts, ses notes, la fabrication de souvenirs, sa mère qui fait des grands signes dans le virage opposé et ses potes qui proposent des grandes mousses entre chaque quart-temps à la porte 19.

Plus sérieusement ? THE prospect donc, mais aussi Hugo Besson (qui ne sera pas forcément le meilleur Hugo sur le parquet), Steve Ho-You Fat, Tremont Waters et une équipe des Mets qui n’a pas peur de grand monde, face à une équipe de Bourke, prononcez le K sinon je m’énerve, plutôt en place en ce début de saison malgré le départ tout récent de Dickey et les difficultés d’Axel Julien, ouais, ceci est une analyse profonde de la forme actuelle de cette équipe.

Quoiqu’il en soit surveillez les (mes) réseaux ce soir à partir de 20h, pour ceux qui veulent je serai donc porte 19 dès 19h, et sachez que durant deux heures le monument le plus majestueux du 01 ne sera ni l’Église de Brou ni la fontaine de la Vizirette mais bien Victor Wembanyama, en visite non loin de la sortie sud de Bourg et ce, peut-être, pour la dernière fois déjà de sa pourtant toute jeune carrière. A ce soir !