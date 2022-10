Sur un parquet qu’il connaît bien et dans une antre qui fut jadis la sienne, DeMar DeRozan a gravé encore un peu plus cette nuit son nom dans la grande histoire de la NBA. L’ailier des Bulls a atteint la barre symbolique des 20 000 pions en carrière, bien beau pour un type dont on ne voulait plus il n’y a pas si longtemps.

DeMar DeRozan qui sort d’un écran et shoote en tête de raquette, ça fait ficelle, c’est au milieu du premier quart-temps…, bref, la routine. Sauf que cette fois-ci c’est historique, car le petit DeMar vient tout simplement de dépasser la barre des 20 000 points inscrits en NBA. Un compteur symbolique qui fait plaisir à tout le monde, surtout quand on se remémore le parcours difficile emprunté par Deebo pour redevenir un nom respecté dans la grande Ligue. Comme un symbole, c’est à San Antonio, un lieu où il n’a pas forcément toujours brillé, que le pote de Kyle Lowry tape cette barre historique.

DEMARVELOUS 📈@DeMar_DeRozan becomes the 50th player in NBA history to reach 20,000 points 🙌 pic.twitter.com/xZpmu9B1j4 — SportsCenter (@SportsCenter) October 29, 2022

Scoreur né, le Californien de 33 piges est capable de quasiment tout faire en attaque, malgré les mauvaises passes, et il l’a démontré aux Raptors, aux Spurs et à Chicago. Pénétration, mi-distance, 3-points (parfois), DeRozan montre depuis son arrivée aux Bulls qu’il faudra compter sur lui pendant encore quelques années. Et le bougre pourrait donc continuer sa progression dans le classement des meilleurs marqueurs de l’histoire. Avec 20 026 unités, le leader de Chicago est ce matin stationné au 50ème rang de ce prestigieux classement, mais il peut rapidement glaner quelques places. Tout d’abord parce que la plupart des joueurs qui sont devant lui regardent aujourd’hui la NBA depuis leur canapé, cest le cas d’Antawn Jamison, de Joe Johnson, LaMarcus Aldridge ou encore de Pau Gasol ou David Robinson. En carrière DeMarque environ une moyenne de 20 points par match, on pourrait alors tabler sur une saison 2022-23 aux alentours des 1 600 points minimum. Rien qu’en ajoutant ce score, DeRozan grimperait à la 38ème place du ranking. Pas besoin de vous faire un dessin, vu les qualités du bonhomme et sa forme actuelle, on risque de le voir gravir encore quelques places et ainsi se rapprocher des sommets.

DeMar DeRozan vient de passer la barre des 20 000 points inscrits en NBA, c’est approximativement 20 000 points de plus que tous ceux qui passeront sur cet article. Même si la défaite est au bout, Deebo gardera surement en tête ce shoot banal qui lui a permis de graver un peu plus son nom dans l’Histoire de la Grande Ligue.

Source texte : Sports Center.