En quête de renforts pour aider Devin Booker et Kevin Durant, les Suns auraient inscrit deux noms dans leur liste estivale : Malcolm Brogdon et John Collins.

Depuis leur élimination en Playoffs, le mot d’ordre semble clair chez les Suns. L’effectif n’est pas assez qualitatif autour de Booker et Durant et le marché de l’été doit permettre d’équilibrer mais aussi de renforcer le roster. Pour cela, James Jones réfléchit à plusieurs options. Selon Jake Fisher de Yahoo Sports, le GM des Cactus souhaiterait recruter Malcolm Brogdon et John Collins.

Côté Brogdon, cela ne s’annonce pas si facile car le joueur sort d’une grosse saison aux Celtics, remportant notamment le titre de Sixième homme de l’année, et il n’est pas dit que Boston souhaite s’en séparer. Néanmoins, il se disait ces derniers jours que les Celtics seraient prêts à dégarnir un peu leur backcourt. Un motif d’espoir pour les Suns ? La piste Collins, quant à elle, est sans doute plus accessible car les Hawks n’ont jamais caché que leur bondissant intérieur était disponible selon l’offre.

Reste à voir ce que proposera Phoenix en contrepartie. Deandre Ayton et Chris Paul sont les principales monnaies d’échange disponibles. Un Landry Shamet peut aussi être intégré pour faire matcher les salaires. Le pivot est clairement à vendre mais est-ce que la direction souhaite l’utiliser pour ramener ces joueurs ou a-t-elle un autre plan en tête pour l’ancien first pick ? Pour CP3, c’est un peu plus complexe car les rumeurs se suivent mais ne se ressemblent pas.

On l’annonce d’abord coupé, puis tradé, puis coupé et récupéré par une autre équipe ou alors coupé mais resigné par Phoenix. Bref, c’est un peu galère pour s’y retrouver mais le contrat du meneur pourrait être pratique pour les négociations. Malcolm Brogdon est encore sous contrat pour deux ans et il touchera 22,5 millions la saison prochaine. Collins a lui encore deux années garanties (plus une player option) et il gagnera 25 millions en 2023-24. En garantissant une grosse partie des 30 millions de la dernière année de Paul, Phoenix pourra peut-être en profiter pour l’utiliser dans le cadre d’un deal.

Source texte : Yahoo Sports