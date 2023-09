Dans le blockbuster trade ayant envoyé hier – entre autres – Damian Lillard à Milwaukee, les Blazers, les Bucks et les Suns ont vu leur destinée à court terme changer. Drastiquement pour Portland et Milwaukee, mais pas forcément pour Phoenix. On en parle ?

Récapitulatif du trade :

Arrive aux Bucks : Damian Lillard

Arrivent aux Blazers : Jrue Holiday pas pour longtemps, Deandre Ayton, Toumani Camara et un premier tour de Draft

Arrivent aux Suns : Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little, Keon Johnson

A première vue deal gagnant – gagnant – gagnant, on partira plutôt ici sur un postulat du genre “tout le monde s’en sort mais à des niveaux différents”. On a déjà beaucoup parlé des Bucks, de leur superteam et de leur objectif désormais évident de titre NBA “tout de suite maintenant”, on parlera très vite du projet des Blazers, qui suit son cours et pour qui l’arrivée des deux intérieurs Ayton et Camara est une bonne nouvelle, mais parlons plutôt à travers les lignes ci-dessous des… Suns, et d’un roster qui est à présent au complet pour la saison à venir :

Devin Booker, Saben Lee (TW), Jordan Goodwin, Damion Lee

Bradley Beal, Grayson Allen, Josh Okogie, Keon Johnson, Eric Gordon

Kevin Durant, Nassir Little, Yuta Watanabe, Ish Wainwright

Bol Bol, Keita Bates-Diop, Chimezie Metu

Jusuf Nurkic, Drew Eubanks, Udoka Azubuike (TW)

Encore un peu de ménage à faire dans le roster, une nouvelle doctrine à embrasser, qui passera par confier la mène à Devin Booker et/ou Bradley Beal, mais globalement voilà donc l’équipe à disposition de Frank Vogel pour la saison prochaine.

Le trade d’hier ? Il aura permis aux Suns de dire au revoir sans émotion aucune à Deandre Ayton, pas sur la même longueur d’ondes que sa franchise depuis un moment, un Dede remplacé poste pour poste par Jusuf Nurkic. Très vulgairement, on a vu passer sur les réseaux des messages du genre “un timbré remplace un mollusque”. On n’ira pas jusqu’à dire que c’est tout à fait ça mais on peut très bien vous dire aussi que ç y ressemble. Jusuf va amener un hustle qui n’était pas le fort d’Ayton, mais contrairement au pivot bahaméen, Jusuf est plutôt sur la pente descendante et n’est pas connu pour résoudre des équations en plein match. Soit.

Le reste ? Nassir Little est un projet très mal dégrossi mais reste un projet, Keon Johnson a une très belle tête de surprise du chef et Grayson Allen va arriver pour mettre des tirs et des torgnoles aux attaquants adverses, définition parfaite du soldat.

Avec le Big Three composé de Devin Booker, Bradley Beal et Kevin Durant, il faudra aux Suns toute une tripotée de role players capable de ne pas outrepasser ce fameux rôle. Les Eric Gordon, Yuta Watanabe, Josh Okogie voire Chimezie Metu ou Drew Eubanks étaient déjà de bons candidats, et en ce sens les quatre arrivants peuvent l’être aussi, et plus si affinités car on leur demandera d’être “moins” que ce qu’ils étaient dans leurs précédentes franchises. Pas sûr qu’à long terme tout ça soit viable, mais “là maintenant tout de suite”, ça parait plutôt intéressant non ?