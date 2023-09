Après avoir raté complètement leur fin de saison passée, les Mavericks comptent sur Luka Doncic et Kyrie Irving pour relancer une bonne dynamique. La superstar Slovène est en tout cas confiante quant à la progression dans le jeu avec son partenaire.

Luka Doncic est sorti du terrain la tête bien basse lors de l’exercice 2022-23, et pour cause : pas de qualification en Playoffs, ni en Play-in… malgré l’arrivée de Kyrie Irving à la mi-saison pour renforcer le groupe. Un échec retentissant qu’il faut désormais laver en proposant une régulière d’un tout autre niveau. C’est l’objectif de Lulu, qui mise sur une meilleure alchimie avec son compère All-Star pour gagner plus de matchs, dans des propos recueillis par ESPN.

“Je pense que ce sera meilleur, sincèrement. Il [Kyrie Irving] est arrivé en milieu de saison l’an passé, et nous n’avons pas tant de temps que ça. Nous avons directement joué. Ça prend du temps, de créer du collectif, surtout sur le terrain. Nous n’avons pas eu de training camp ni de présaison. C’est pour ça que je pense que cette année sera vraiment meilleure.” – Luka Doncic

En 2022-23, le duo n’a gagné que 5 matchs sur 11 possibles joués ensemble, un total bien en deçà de ce que beaucoup de fans espéraient. Toutefois, les Mavericks ont quand même prolongé Kyrie cet été. La volonté de construire avec lui existe, et Doncic rappelle que de leur relation sur le terrain dépend l’engagement de l’équipe toute entière.

“Les deux leaders de l’équipe, ce que nous faisons, nous deux, les autres le suivront. Nous devons donner l’exemple, et c’est pour tout le monde. Pas seulement pour nous. Nous devons jouer. Il y a cinq joueurs sur le terrain. On va jouer avec tout le monde, alors tout le monde doit s’entraider.” – Luka Doncic.

Cette saison, les Mavericks ont l’obligation de revenir en Playoffs. Si ce n’était pas le cas, le projet global et la présence même de Luka Doncic dans le futur de la franchise seraient fortement remis en question. Obligation donc de réussir… ne serait-ce que pour Jason Kidd, dont la place n’est certainement plus verrouillée sur la banc aujourd’hui.

