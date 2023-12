Parmi les différentes raisons valables pour s’empiffrer neuf kilos de fromage de chèvre cinq matchs NBA consécutifs ? Un Suns – Mavericks bien alléchant à l’heure du digestif. Et lors de ce Suns – Mavericks ? Luka Doncic qui va passer un cap important dans sa jeune carrière NBA…

Le rapport entre Tracy McGrady, Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Kevin Durant et LeBron James ? Ce sont les cinq joueurs de l’histoire qui ont atteint la barre des 10 000 points à un âge moins avancé que Luka Doncic, qui tapera donc cette barre ce soir.

9 989 points inscrits, en saison régulière, et donc ce milestone impressionnant alors que le meneur des Mavs affiche exactement 24 ans et 300 jours au compteur de sa vie.

On imagine que l’évènement aura lieu après environ deux minutes de jeu et quatre énormes step backs pleins d’insolence, et ce cap traduit encore s’il le fallait le niveau affiché par Luka since day one, alors que la NBA pensait vraiment que Deandre Ayton, Marvin Bagley ou Jaren Jackson Jr. étaient des prospects plus intéressants que le Slovène.

On gardera donc un oeil (ex-plo-sé à cette heure-là) sur la perf à venir de Luka mais, quoiqu’il arrive et peu importe le résultat de ce dernier match du Christmas Day 2023, le blond de Gad Elmaleh sera l’un des héros de la soirée. Comme il l’est à chaque soirée de NBA finalement, en détente, avec le sourire.