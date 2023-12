Ah, Noël. Le 25 décembre est un jour sacré pour les fans de basket, qui s’empressent de quitter la table à l’heure du fromage ou du dessert pour aller confortablement se poser sur le canapé et mater les matchs du NBA Christmas Day. Une forme de tradition qui est prise très au sérieux par tout le monde, à commencer par nous, équipe TrashTalk. Voici donc un florilège des provisions faites pour passer une agréable soirée.

Pour le jour de Noël, chers fans des Pistons, votre liste de course est simple et peu chère : du répit. Faites ce que vous voulez, votre équipe ne joue pas et devoir la regarder tous les soirs en 2024 ferait de l’orange annuelle offerte à vos grands-parents un cadeau presque divin en comparaison.

Petite introduction terminée, passons aux choses plus joyeuses. Un peu de pâté ? Des chocolats à mettre vos foies en Y ? C’est un peu chacun sa sauce, mais les courses de Noël dépassent bien sûr la simple notion de nourriture. Toutefois, on va quand même commencer par les comestibles. Ici, on ADORE s’envoyer les assortiments de gâteaux dans les grosses boîtes en fer là, celles que Mamie a toujours chez elle quand elle reçoit les copines. Variété, goût… tout y est. Il est fortement recommandé de prendre celles avec plusieurs étages, car la soirée est longue.

Toujours dans le registre bouffe, on apprécie particulièrement les pots de rillette de saumon. Un peu de pain frais, et ça se déboîte en moins de deux. Prévoyez-en plusieurs, surtout si vous êtes plusieurs. Et vous pourrez ajouter du sel sur celles de vos potes fans des Knicks, vu qu’ils vont prendre une pétée contre les Bucks.

Parlons-en. La très grand majorité des gens qui regarderont ce Christmas Day sont des fans d’une équipe en particulier. Ainsi, si jamais votre équipe est assez bonne pour faire partie de ce joyeux programme, procurez-vous aussi : un plaid, au cas où l’écart deviendrait matière à s’enrhumer bêtement. Oui, on pense aux fans des Warriors en écrivant ceci. Une photo de Joel Embiid, qui ne jouera pas face à Miami. Un déodorant si vous êtes fan des Suns ou de Dallas, dernier match de la nuit alors ça aura commencé à cocoter depuis longtemps dans la pièce.