NBA Christmas Day 2020 : envoyez le programme, ça va charbonner sec entre les parquets et les plateaux de fruits de mer

Shit, here we go again. Les vrais savent, le Christmas Day demeure l’un des rendez-vous préférés des fans NBA, avec cette indigestion tellement agréable, ce trop-plein suffisant de basket, cette douce violence à nous faire lâcher des oxymores dans une introduction. Treize heures de NBA non-stop, treize heures à s’éclater la panse entre amis, en famille ou même en duo avec son chat, et une soirée qui réserve toujours son lot de surprises, comme une prolongation divine et sportive à l’une des plus belles journées de l’année.

Bernard King il y a déjà 35 ans, Brandon Roy en 2009 ou encore le show Sixers la saison passée. Larry Nance Jr. qui marque contre son camp et qui fait exploser notre live, Alex Caruso qui se révèle à la planète basket ou encore Raymond Felton ou Chris Paul qui gagnent de nouveaux surnoms. Le Christmas Day regorge de petites histoires plus savoureuses les unes que les autres, avec ce petit supplément d’âme qui fait qu’il se passe toujours quelque chose le 25 décembre sur les parquets. Cette année ? Délire un peu spécial puisque cette soirée déboule deux jours à peine après… le début de saison, le Père-Fouettard étant passé beaucoup trop tôt avec un cadeau nommé Covid.

Mais espérons que tout ça soit désormais derrière nous (non, mais faisons au moins semblant, juste aujourd’hui) et réjouissons-nous de ce programme festif. De 18h à 7h du matin environ, de la NBA rien que de la NBA, avec un buffet rempli de saloperies pour tenir le choc.

Des chants de Noël (le League Pass à fond), des clémentines (du reblochon), du cidre (du sky et des bières) et des coffrets Scorpio (des mugs NBA et des ugly pull-overs), bref une soirée placée sous le signe de Noël (du basket) et de l’amitié (de l’amitié). Nous ? On sera là, évidemment, pour agiter vos réseaux sociaux et pour vous secouer quand vous sentez poindre la fatigue. D’ici-là ? Profitez de vos familles, de cette ambiance feutrée, car ce soir on sort les fumis et les apéricubes.