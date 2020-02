Tous les transferts de la trade deadline 2020 en NBA : le tableau officiel, par ici pour ne rien louper !

Vous étiez au taff, à l’apéro ou vous avez une vie et vous n’avez tout simplement pas pu suivre ces dernières heures mouvementées avec nous ? TrashTalk s’occupe de tout et fait le point sur tous les trades qui ont agité la NBA avant la trade deadline. Il y en eu a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, c’est parti !

23 DÉCEMBRE

Jordan Clarkson file à Salt Lake City.

file à Salt Lake City. Dante Exum et deux seconds tours de Draft (San Antonio 2022 et Golden State 2023) envoyés à Cleveland.

16 JANVIER

Jeff Teague rentre à Atlanta avec Treveon Graham .

rentre à Atlanta avec . Allen Crabbe intègre la meute de loups à Minneapolis.

18 JANVIER

Kent Bazemore, Anthony Tolliver et un deuxième tour de Draft partent à Sacramento.

et un deuxième tour de Draft partent à Sacramento. Trevor Ariza, Wenyen Gabriel et Caleb Swanigan débarquent à Portland.

25 JANVIER

Willie Cauley-Stein bouge à Dallas.

bouge à Dallas. Un deuxième tour de Draft 2020 appartenant au Jazz est envoyé à Golden State.

4 FÉVRIER

Clint Capela et Nene partent à Atlanta.

partent à Atlanta. Keita Bates-Diop, Gerald Green, Shabazz Napier, Noah Vonleh et le premier tour de Draft 2020 des Rockets atterrissent à Denver.

et le premier tour de Draft 2020 des Rockets atterrissent à Denver. Robert Covington, Jordan Bell et le deuxième tour de Draft 2024 de Golden State déménagent à Houston.

et le deuxième tour de Draft 2024 de Golden State déménagent à Houston. Malik Beasley, Juan Hernangomez, Evan Turner, Jarred Vanderbilt et un premier tour de Draft 2020 (protégé en cas de lottery pick) appartenant à Brooklyn finissent à Minneapolis.

5 FÉVRIER

Jabari Parker et Alex Len partent à Sacramento.

partent à Sacramento. Dewayne Dedmon retourne à Atlanta avec deux deuxièmes tours de Draft (Houston 2020 et Miami 2021).

Alec Burks et Glenn Robinson III vont à Philadelphie.

vont à Philadelphie. Les Warriors reçoivent trois picks de second tour de Draft (Dallas 2020, Denver 2021 et Toronto 2022).

6 FÉVRIER

Gorgui Dieng, Justise Winslow et Dion Waiters bougent à Memphis.

bougent à Memphis. Andre Iguodala, Solomon Hill et Jae Crowder sont envoyés à Miami.

sont envoyés à Miami. James Johnson atterrit à Minneapolis.

Articles détaillés ici et là

Derrick Walton Jr. arrive à Atlanta.

arrive à Atlanta. Une mallette de cash de 1,3 million de dollars et un second tour de Draft ont été postés en direction des Clippers.

D’Angelo Russell rejoint son pote le chat à Minneapolis.

rejoint son pote le chat à Minneapolis. Andrew Wiggins, Jacob Evans, Omari Spellma , un premier tour de Draft des Wolves (protégé Top 3 en 2021, non-protégé en 2022) et un deuxième tour de Draft 2021 à San Francisco.

Jordan Bell va envoyer des briques à Memphis.

va envoyer des briques à Memphis. Bruno Caboclo continuera sa légende à Houston.

Skal Labissière et 2 millions de dollars sont envoyés à Atlanta.

et 2 millions de dollars sont envoyés à Atlanta. Portland soigne son salary cap.

Marcus Morris vient renforcer les Clippers, également échangé à Los Angeles, Isaiah Thomas est coupé dans la foulée.

vient renforcer les Clippers, également échangé à Los Angeles, est coupé dans la foulée. Moe Harkless et un premier tour de Draft 2020 des Clippers vont à New York.

et un premier tour de Draft 2020 des Clippers vont à New York. Jerome Robinson rejoint les Wizards.

James Ennis oublie sa no-trade clause et arrive à Orlando.

oublie sa no-trade clause et arrive à Orlando. Un deuxième tour de Draft du Magic est placé de l’autre côté de la balance pour les Sixers.

Andre Drummond bouge à Cleveland.

bouge à Cleveland. Brandon Knight, John Henson et un deuxième tour de Draft vont à Detroit.

Jordan McRae rejoint Denver.

rejoint Denver. Shabazz Napier est encore échangé à Washington.

J.R. Smith et les Lakers ont prévu un petit rendez-vous prochainement.

Gorgui Dieng part à Memphis, en échange de James Johnson.

C’est bon, vous savez tout ce qu’il fallait retenir de cette trade deadline particulièrement chaude cette année. Avec ça, plus possible de se tromper sur l’équipe de chaque joueur quand on vous posera la question dans quelques semaines.