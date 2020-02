Officiel : les Wolves se débarrassent de Gorgui Dieng sur le gong, les Grizzlies dans le rôle du cong

Si la trade deadline avait duré un peu plus longtemps les Grizzlies se seraient retrouvés avec 15 nouveaux joueurs. On exagère à peine avec cet échange de dernière minute entre Gorgui Dieng et James Johnson.

Cela faisait longtemps que les Wolves avait perdu espoir de se séparer du contrat encombrant du Sénégalais. Et puis le GM des Oursons a toqué à la porte avec une magnifique proposition. Un échange brut pour récupérer le pivot en l’échange de James Johnson qui n’avait pas encore eu le temps de quitter la Floride depuis l’annonce de son trade la nuit dernière. A Minneapolis, on a dû réfléchir environ un quart de seconde pour signer en bas de la feuille et larguer pour de bon les 32 millions de contrat restant à Gogo jusqu’en 2021. James Johnson n’est pas non plus donné mais il coûte déjà 2 patates de moins et il pourrait en plus apporter un peu de dureté et d’actions spectaculaires au Target Center. Son apport à Miami a chuté année après année, la faute aussi à des blessures, et c’est un bon pari à prendre dans le contexte qui vient d’être détaillé. C’est Jon Krawczynski de The Athletic qui a rapporté l’échange lors de cette soirée agitée.

The Timberwolves have traded Gorgui Dieng to Memphis for James Johnson, league sources tell @TheAthleticMIN — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) February 6, 2020

On peut donc parler d’une soirée réussie pour les Loups, voire même d’un sacré jackpot en se libérant de deux boulet financiers dans l’équipe (coucou Andrew) pour récupérer D’Angelo Russell principalement mais aussi de nombreux joueurs de complément tels que Malik Beasley ou encore Juan Hernangomez. De leur côté, les Grizzlies se sont débarrassé d’Andre Iguodala et récupèrent surtout Justise Winslow une fois qu’il sera en bonne santé, Jordan Bell, Dion Waiters pour faire l’animation dans l’avion et Gorgui Dieng donc pour faire les poubelles derrière JV. Cette année, le joueur qui vient environ de fêter ses 47 ans tournait à 7,4 points et 5,6 rebonds avec l’équipe du Minnesota. Il devra sûrement se contenter des miettes derrière le Lituanien, Jaren Jackson Jr. et même Jordan Bell.

Plus qu’un deal réfléchit, on peut presque parler de réflexe à ce niveau-là pour Guersson Rosas qui n’attendait que de voir une offre apparaître sur son bureau pour larguer le contrat de son pivot. C’est désormais chose faite et il sera sûrement regretté à Minny mais les fans sont probablement très contents pour lui s’il peut disputer les Playoffs cette année à Memphis… c’est-à-dire loin du Minnesota.

Source texte : The Athletic