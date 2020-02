Officiel : D’Angelo Russell rejoint KAT aux Wolves, Andrew Wiggins devient un Splash Bro, première bombe de la soirée !

C’est la première vraie Woj Bomb de cette trade deadline ! Souvent dans les rumeurs, D’Angelo Russell va quitter Golden State puisqu’un accord a été trouvé entre les Warriors et les Timberwolves. Andrew Wiggins va faire le chemin inverse. Boum !

La soirée est bel et bien lancée, et c’est évidemment Adrian Wojnarowski d’ESPN qui débloque tout ça. Le Woj a balancé la grosse breaking news de la soirée, et y’a moyen que ça soit la plus grande d’ailleurs. Parce que oui, D’Angelo Russell vient de se faire transférer du côté de Minnesota. Les Warriors envoient également Jacob Evans et Omari Spellman chez les Wolves si l’on en croit Wojnarowski. En retour, les Dubs obtiennent l’ailier Andrew Wiggins et deux choix de draft, à savoir le choix de premier tour des Wolves en 2021 – protégé Top 3 – et un choix du second tour en 2021 également. À noter aussi que le choix de 2021 protégé Top 3 devient un choix non protégé en 2022 le cas échéant. Voilà pour les modalités du transfert. Ce trade, c’est évidemment un gros coup pour les Loups, qui convoitent depuis longtemps D’Angelo Russell. On sait que l’ancien meneur des Nets est proche de Karl-Anthony Towns et Minnesota possède là clairement une base solide pour construire. Après avoir déjà effectué plusieurs transactions récemment, DLo représentait la grosse priorité des Wolves sur cette deadline et ils envoient là un vrai message concernant leurs ambitions. Car il ne faut pas oublier que Minnesota est sur une série de 13 défaites consécutives et occupe l’avant-dernière place à l’Ouest aujourd’hui. Des résultats catastrophiques, à tel point qu’il y a eu des rumeurs concernant un potentiel mal-être de KAT aux Wolves, rumeurs qui ont été démenties par le bonhomme.

Résumé du trade :

Minnesota obtient : D’Angelo Russell, Omari Spellman, Jacob Evans

D’Angelo Russell, Omari Spellman, Jacob Evans Golden State obtient : Andrew Wiggins et son magnifique contrat, premier tour des Wolves 2021 (protégé Top 3, sinon ça bascule en 2022), deuxième tour des Wolves 2021

Du côté des Warriors, on avoue que ce transfert surprend un peu. Non pas qu’on voyait D’Angelo Russell faire le reste de sa carrière à Golden State, mais plutôt au niveau du timing. En effet, on pensait que les Dubs allaient attendre la prochaine intersaison afin de pouvoir analyser à tête reposée les offres pour un package DLo – premier tour de Draft. C’est Woj lui-même qui avait mis en avant ce scénario. Avec leurs mauvais résultats cette saison et donc un choix de draft élevé, ce package aurait clairement été intéressant et aurait pu permettre aux Warriors d’obtenir un excellent joueur en retour. Mais finalement, les Dubs ont préféré effectuer ce transfert avec Minnesota qui inclut donc Andrew Wiggins et son énorme contrat. Wiggins est actuellement dans la deuxième année d’un deal de cinq ans pour quasiment 148 millions, qui ne se terminera pas avant 2023. Maple Jordan (lol) avait réalisé un gros début de saison chez les Wolves mais on a retrouvé le Wiggins bien frustrant ces dernières semaines, lui qui tourne cette année à 22,4 points et 5,2 rebonds de moyenne. Il faudra surveiller ce que les Warriors vont pouvoir faire de lui. Évidemment, l’ajout des tours de draft a permis de convaincre les Dubs, eux qui cherchaient à en obtenir dans un potentiel échange incluant D’Angelo Russell.

Vous vouliez de la Woj Bomb ? Vous avez de la Woj Bomb. D’Angelo Russell quitte les Warriors après une demi-saison et va désormais passer ses prochaines années aux côtés de son pote Karl-Anthony Towns. Ces deux-là sont sécurisés pour les saisons à venir et il y a désormais une vraie direction à suivre dans le Minnesota.

Timberwolves 2021 pick protected to No. 3, and becomes unprotected in 2022, per sources.