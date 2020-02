Officiel : Dion Waiters inclus dans le deal avec Memphis, on espère qu’ils vendent ses bonbons préférés dans le Tennessee

La trade deadline est lancée ! Le Heat et les Grizzlies n’étaient juste pas allés au bout des détails dans leur deal hier soir. On apprend donc que Dion Waiters croisera Andre Iguodala à l’aéroport en compagnie de plusieurs autres joueurs. Accrochez vos ceintures parce que la soirée est encore loin d’être terminée.

C’est bien Shams Charania qui a lancé le sprint pour la fin du mercato en NBA. L’insider de The Athletic a apporté les dernières rumeurs concernant Miami. Vous ne l’avez pas raté, hier soir Pat Riley rapatriait Andre Iguodola en le sauvant des griffes des Oursons. Et bien ce n’est pas fini entre les deux équipes. En effet, Pat Riley et son homologue de Memphis, Zach Kleiman, ont continué les discussions. Ils ont longtemps attendu une possibilité de faire un échange avec une troisième équipe. Oklahoma City était en pourparlers avec les deux franchises déjà citées mais ils semblent avoir du mal à s’entendre avec l’équipe de Jimmy Butler comme l’a rapporté Adrian Wojnarowski d’ESPN. Ainsi, nous avons un accord entre les deux principales franchises avant de peut-être voir OKC taper l’incruste en lâchant notamment Danilo Gallinari au Heat dans l’affaire. Alors, voici le deal de base : Miami reçoit Andre Iguodala, Solomon Hill et Jae Crowder. Memphis récupère Justise Winslow, Dion Waiters et James Johnson en retour. Il n’y a rien à dire, il est bon ce Patoche ! Le mec envoie Dion Waiters visiter les paysages du Tennessee et sûrement goûter les whiskys quand on connaît le personnage. En plus, il chope deux vétérans qu’il pourrait éventuellement dealer dans l’Oklahoma. Surtout, il se met sous le coude Iggy, un des dossiers les plus brillants de cette deadline. C’est très propre.

Miami has agreed to trade Justise Winslow, Dion Waiters and James Johnson to Memphis for Andre Iguodala, Solomon Hill and Jae Crowder, league sources tell ESPN. No picks in the deal. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020



— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Dans toute cette histoire, les Grizzlies réussissent à se débarrasser d’un joueur qui ne voulait pas jouer chez eux pour en récupérer un pour qui jouer tout court semble le cadet de ses soucis. De qui parlons-nous ? Bien évidemment du seul, de l’unique, du magnifique Dion Waiters ! L’arrière a peu joué cette saison. Il n’a participé qu’à trois petites rencontres à Miami. Il a joué 17 minutes face aux Clippers, un peu plus de 5 face au Magic et 18 contre les Celtics. On parle du coup d’un joueur qui tourne à 47,1% du parking ! C’est l’un des tous meilleurs snipers qui va compléter le roster de la franchise du Tennessee. Ah oui c’est vrai… il n’a joué que trois matchs, on se calme. Ah, vous voulez savoir pourquoi il a aussi peu joué de matchs ? Bougez pas, c’est du lourd. Le joueur s’est retrouvé plusieurs fois suspendu par sa propre franchise. On en a eu des belles. Un comportement indésirable sur le banc en pré-saison, une crise de panique dans l’avion de l’équipe après avoir dégusté ses meilleurs bonbons contenant du THC. Mais ce n’est pas tout, il a empiré le problème en se faisant passer pour malade et pour mettre des posts sur les réseaux sociaux sur un bateau au lieu de récupérer à la maison. Il y a aussi le refus d’une pesée et d’autres contenus indésirables sur les réseaux. Une réelle disasterclass pour Dion. Erik Spoelstra l’a brièvement refait jouer il y a une quinzaine de jours, démontrant que le joueur s’était calmé et revenait petit à petit. Il aura donc des chances de repartir sur de nouvelles bases très prochainement mais attention à la rencontre du troisième type avec Josh Jackson qui pourrait faire des explosions dans le vestiaire et surtout en dehors.

Le marché n’est peut-être pas terminé pour Pat Riley mais il est déjà bien intéressant. On vous tient donc au courant dès que ça s’agite de leur côté. Il ne reste plus qu’à savoir si les distributeurs de Memphis ont les bonbons favoris de notre ami Dion Waiters.

Source texte : The Athletic