Le Heat étudie différentes options pour trader Dion Waiters : bon courage les gars, que la force soit avec vous

Le mois dernier Dion Waiters nous annonçait tout plein d’assurance que ce n’était pas la fin de son histoire. La semaine dernière ? Il était à nouveau suspendu pour diverses raisons dont l’insubordination. Le Heat serait même en train de chercher un moyen de l’évacuer, parce que faut pas pousser hein.



Pat Riley serait en train de perdre patience avec Dion Waiters, mais comment est-ce possible. Bon ok, il le cherche un peu. De loin ça nous fait bien marrer, mais quand on se met dans la peau du dirigeant de franchise qui le paye, cela doit être de suite un petit peu moins fun. On rappelle que l’arrière en est à sa troisième suspension infligée par le Heat depuis le début de la saison. La première étant pour différents incidents puis un comportement indésirable sur le banc du dernier match de pré-saison, alors que la seconde a été provoquée par sa crise de panique après avoir mangé des bonbons contenant du THC dans l’avion de l’équipe. Pour ce qui est de la dernière, on savait que cela concernait à nouveaux divers incidents et une insubordination du joueur, et le Miami Herald nous a appris que le joueur avait en fait eu la brillante idée de poster une photo sur Instagram où il se trouvait sur un bateau alors qu’il avait déclaré à son équipe être malade et qu’il ne pouvait pas s’entraîner. Et le plus beau dans cette histoire serait que l’incident du bateau ne serait qu’un facteur parmi d’autres. Il a notamment refusé une pesée et mis en ligne plusieurs posts inappropriés sur les réseaux sociaux. Sah quel culot.

On l’a bien compris, le Heat veut se débarrasser du gêneur, et autant dire que ce ne sera pas une mince affaire. D’abord le joueur ne veut pas lâcher ne serait-ce qu’un cent dans cette affaire. Les dirigeants de la franchise ont un certain moment cherché s’il y avait moyen de faire annuler le contrat, mais l’idée d’entamer un procès contre le syndicat des joueurs les a rapidement refroidi. De plus et de façon assez surprenante, aucune équipe ne s’est manifestée pour récupérer le joueur. Surtout, Miami refuse de lâcher un asset ou d’influer sur son cap space de 2021, ce qui limite l’intérêt des autres franchises. Les solutions les plus probables quant à la fin de cette affaire seraient de voir Dion et Miami négocier la résiliation du contrat mais Céline n’acceptera qu’à condition qu’une équipe le signe dans la foulée et compense la somme qu’il a laissé dans la négociation avec le Heat. La seconde serait que la franchise de Floride accepte de l’écarter de l’équipe. Il pourrait faire ce qu’il veut, bouffer pleins de bonbons et faire des soirées sur son bateau sans qu’il n’y ait aucun impact sur l’équipe. Le guard pourra alors être payé en limitant les risques de suspension et donc de perte d’argents.

Pat Riley est un bon GM mais c’est une grosse mission qui lui a été confié. Il devra s’armer de beaucoup de courage et d’une once de chance pour réussir à trouver une porte de sortie à Dion Waiters. Surtout qu’il espère trouver une solution d’ici la fin de sa suspension. Pat, que la force soit avec toi !

