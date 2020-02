Officiel : Andre Drummond transféré à… Cleveland contre pas grand-chose, il est là l’échange WTF du soir !

Encore un grand nom qui bouge ! Après le transfert de D’Angelo Russell chez les Timberwolves, c’est Andre Drummond qui va faire ses valises. On savait que les Pistons cherchaient à le transférer et ils ont décidé de l’envoyer dans l’Ohio.



Direction Cleveland pour Andre Drummond. Oui, ce n’est pas une blague, les Cavaliers viennent de récupérer le pivot des Pistons. La nouvelle a été balancée par Shams Charania de The Athletic. Vu la situation contractuelle de Dre, les Pistons voulaient clairement le transférer. Pour rappel, Drummond possède une player option de 28,7 millions de dollars pour la saison prochaine et est donc potentiellement dans sa dernière année de contrat, lui qui pourra tester le marché dans quelques mois. Face à cette situation, la franchise de Detroit souhaitait le bouger, idéalement en échange d’un premier choix de draft. Il y a eu des discussions, notamment avec Atlanta, mais aucune équipe n’a voulu lâcher autant. Du coup, plus on s’approchait de la trade deadline, moins les Pistons étaient sereins. Et à quelques minutes du buzzer, ils ont donc décidé de lâcher Drummond, probablement en panique. Parce que lorsqu’on voit la contrepartie, on lève les yeux au ciel. Attention, ça pique. En échange d’Andre, Detroit obtient… Brandon Knight, John Henson et un deuxième tour de Draft 2023 d’après les précisions d’Adrian Wojnarowski d’ESPN et de Kevin O’Connor de The Ringer. C’est moche hein. Si l’on en croit ce dernier, les Pistons voulaient en fait éviter la possibilité de voir Drummond activer sa player option l’an prochain et ainsi prendre 28,7 millions dans le salary cap. Detroit s’assure donc de libérer de la place dans son cap car Knight et Henson sont en dernière année de contrat, et ça va permettre au jeune Christian Wood d’avoir les clés dans la peinture. Très bien tout ça, mais l’échange reste quand même bien moche.

Résumé du transfert :

Cleveland obtient : Andre Drummond

Andre Drummond Detroit obtient : Brandon Knight, John Henson, un deuxième tour de Draft 2023 (le moins bon entre Cleveland et Golden State, car les Cavs possèdent un pick des Warriors cette année-là)

Pour les Cavaliers, c’est un transfert intriguant. Ils obtiennent un pivot solide pour une demi-saison au moins et pourront voir durant les prochaines semaines ce que ça peut donner, même s’il y a les intérieurs Kevin Love et Tristan Thompson dans la raquette (et s’il y avait un buyout à venir pour TT ?). Andre Drummond tourne cette saison à 17,8 points (un record en carrière) et 15,8 rebonds de moyenne en 49 rencontres sous le maillot de Detroit. Bien entendu, étant donné la situation contractuelle de Dre, y’a moyen que Cleveland perde le joueur sans aucune contrepartie. Mais vu que les Cavs n’ont quasiment rien lâché pour l’obtenir, c’est une expérience qui peut se tenter, d’autant plus qu’ils pourront désormais offrir à Drummond un plus gros contrat que n’importe quelle autre franchise sur le marché de la Free Agency. Il reste une trentaine de matchs à jouer cette année et Cleveland n’a donc pas grand-chose à perdre dans l’histoire. De plus, les Cavaliers peuvent très bien se dire que Drummond n’est pas l’homme de la situation et ainsi éviter de le prolonger. Certes, y’a toujours cette player option qui traîne mais ce n’est que pour une saison supplémentaire. Il y a donc de la flexibilité des deux côtés, et on verra l’été prochain comment tout ça va se terminer.

On savait qu’Andre Drummond avait des chances de bouger de Detroit, mais on ne s’attendait pas à le voir débarquer à Cleveland. Pour les Pistons, la contrepartie n’en est pas vraiment une et c’est avant tout un transfert pour libérer de la place dans le salary cap.

Source texte : The Athletic / ESPN / The Ringer