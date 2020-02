Officiel : Clint Capela transféré à Atlanta, Robert Covington à Houston, un trade XXL incluant Minnesota et Denver !

WOJ BOOOOOMB ! La trade deadline a lieu ce jeudi, un énorme transfert a eu lieu ce mercredi ! En discussion depuis quelques jours, les Rockets, Hawks et Wolves se sont mis d’accord, avec Denver au buzzer, pour échanger plusieurs joueurs dont Clint Capela et Robert Covington.

Vous vouliez un gros transfert en cette semaine de deadline ? Vous êtes servis. Plusieurs franchises se sont entendues pour tenter de régler leurs problèmes en internes, comme nous allons le décrire en détail équipe par équipe. Au centre des discussions : les Wolves. En possession de Robert Covington, un ailier 3 and D capable de rentrer ses tirs, défendre sur plusieurs postes tout en ayant un contrat léger, la franchise du Minnesota savait qu’elle allait attirer du monde. Dont les Rockets, qui étaient eux déterminés à se séparer de Clint Capela. Le pivot suisse, signé pour 5 ans à l’été 2018, n’était plus dans les plans de jeu de Houston et la situation financière des Rockets imposait à Daryl Morey et son management d’agir. En y ajoutant Atlanta, qui était à la recherche d’un pivot titulaire solide et possédait du pick de Draft dans sa sacoche, les Hawks, Wolves et Rockets voulaient bien s’entendre. Il allait forcément y avoir une solution, trouvée au téléphone. Si les Warriors ont pendant un moment pris part au transfert, notamment autour du dossier D’Angelo Russell, les demandes venant de Golden State ont refroidi les Wolves, qui ont préféré reprendre leur plan initial avec Houston et Atlanta. Ainsi, ce mercredi aux alentours de 6h20, le transfert a été officialisé en intégrant Denver dans l’équation. Les Nuggets, qui étaient encore en train de jouer Portland au moment où le deal est monté en température, ont réalisé un sacré nettoyage dans leur effectif. Adrian Wojnarowski et Shams Charania, respectivement chez ESPN et The Athletic, ont largué leur bombe main dans la main :

Atlanta reçoit : Clint Capela et Nene

Houston reçoit : Robert Covington, Jordan Bell + un futur 2nd tour de Draft

Minnesota reçoit : Malik Beasley, Evan Turner, Jarred Vanderbilt, Juancho Hernangomez + le 1er tour de Draft 2020 des Nets

Denver reçoit : Gerald Green, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier + le 1er tour de Draft 2020 des Rockets

Source : ESPN