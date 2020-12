Petit flashback sous le sapin : retour sur le Christmas Day 2019, dernier Noël avant la fin du monde

25 décembre 2019. C’était il y a seulement un an mais on a l’impression de parler d’une autre époque tellement les choses étaient différentes. Le COVID n’avait pas encore frappé la NBA, les salles étaient pleines à craquer, et on pouvait fêter Noël en grand comité sans porter de masque. Retour sur une soirée d’un autre temps, quand le monde tournait encore à peu près normalement.

Le show Jaylen Brown

Raptors – Celtics, voilà la première affiche du Christmas Day 2019. Un choc entre deux poids lourds de l’Est, dans lequel Jaylen Brown a fait la totale aux Dinos : 30 points, 6 rebonds, 4 passes, 10/13 au tir dont 5/7 de loin. Une vraie mixtape pour celui qui n’avait jamais goûté à la victoire au Canada dans toute sa carrière. Résultat, ça s’est terminé dans un bon blowout des familles, les hommes de Brad Stevens prenant jusqu’à 22 points d’avance dans le quatrième quart-temps. Pas le scénario qu’on préfère, mais faut pas oublier que c’était une grande première pour Toronto, qui n’avait jamais accueilli un match de Noël depuis la création de la franchise au milieu des années 1990.

🔥 30 pts, 6 rebs, 4 asts, 5 3s Jaylen Brown whipped out the Christmas Sauce vs Toronto » https://t.co/pAIQzhMZTX 🎥: @NBApic.twitter.com/gJQBFM780W — ABS-CBN Sports (@abscbnsports) December 26, 2019

Les Bucks ont trop forcé sur la bûche

Meilleure équipe de la saison régulière l’an passé, les Bucks ont cependant connu un Noël hardcore du côté de Philadelphie. Encore un choc de l’Est, encore un blowout, avec une énorme domination des Sixers d’un grand Joel Embiid (31 points, 11 rebonds, 2 contres). En l’espace d’une soirée, Philly donnait l’impression d’être un vrai candidat au titre. Le MVP Giannis Antetokounmpo n’a pas vu le jour (8/27 au tir, 0/7 du parking) face à Jojo, et les Sixers ont déroulé leur basket en plantant notamment 21 tirs primés dans la rencontre. Seulement +12 pour Philly au tableau d’affichage, mais +30 dans les têtes.

Giannis against the Sixers: 18 points, 8-27 from the field. Joel Embiid did work 😤pic.twitter.com/JhPKFOp8aO — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) December 25, 2019

No Curry, no problem

Pas besoin de sauce Curry à Noël pour se farcir les Rockets. Malgré un bilan de 7-24 au moment d’aborder la rencontre et l’absence de leur sniper, les Warriors ont pris le dessus sur la team de James Harden et Russell Westbrook, qui tentaient encore de jouer ensemble à l’époque, sans succès. Le héros de la soirée côté Golden State ? Un dénommé… Damion Lee, auteur de 22 points, 15 rebonds, 4 passes et 3 interceptions pour guider les Dubs vers une victoire 116-104. La grande surprise de Noël, ça ne pouvait que se passer un 25 décembre.

Le cadeau empoisonné de Patoche à BronBron

La bataille de Los Angeles était évidemment au programme du Christmas Day. Et contrairement aux rencontres précédentes, on a eu du suspense jusqu’au bout du bout. 106-109 pour les Clippers dans les dernières secondes du match, la balle dans les mains de LeBron, Patrick Beverley face à lui. Le King – diminué par un bobo à l’aine pendant toute la rencontre – s’élève pour l’égalisation, mais Patoche laisse traîner les mains et contre BronBron. La vidéo redonne en plus la gonfle aux Clippers, qui n’ont plus qu’à conclure (pas encore de choke à l’époque) après une belle domination en seconde mi-temps. Nouvelle victoire pour la bande à Kawhi Leonard (35 points, 12 rebonds, 5 passes) dans le derby de L.A. après celle de l’Opening Night, les Clippers règnent sur la Cité des Anges.

Patrick Beverley’s game-sealing block on LeBron during the Clippers Christmas win over the Lakers! pic.twitter.com/tSdGS1L7CZ — Ballislife.com (@Ballislife) July 3, 2020

Les Pelicans de Brandon Ingram en trouble-fêtes

Un petit Nuggets – Pelicans pour terminer le marathon de Noël, pas l’affiche la plus hype sachant que les Nuggets n’étaient pas encore aussi fun que dans la bulle et que la Nouvelle-Orléans était sur un début de saison claqué sans Zion Williamson. Mais la magie de Noël a frappé Brandon Ingram, qui a pris feu comme jamais de loin : sept tirs du parking réussis, un record en carrière, pour un total de 31 points sur le parquet du Pepsi Center. Le genre de performance qui a permis à BI de décrocher le trophée de Most Improved Player quelques mois plus tard. Les Pels sont repartis avec la win et le sourire.

Big Christmas game for Brandon Ingram, who knocked down a career-best 7 triples in a win over Denver. He's averaging 25.3 PTS, 7.1 REBS and 3.8 AST in 33.6 MIN while shooting 53% from 2, 41% from 3 (on 5.8 attempts) and 85% from the free throw line. Major mismatch when at the 4. pic.twitter.com/uwVpa8rSLd — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) December 26, 2019

Une belle soirée de Noël, et puis l’année 2020 est arrivée. Une année définitivement pas comme les autres mais qui nous offrira tout de même un joli Christmas Day avec cinq grosses affiches à déguster. On a appris que rien n’était garanti cette année, alors profitez-en bien.