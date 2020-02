NBA Trade Deadline 2020 – le récap : toutes les rumeurs de la nuit dans un seul papier, c’est par ici pour tout savoir

Semaine de trade deadline oblige en NBA, on sait que les infos sont parfois trop nombreuses et vont parfois trop vite. Du coup ? On a pensé à vous et on a mis en place ceci : le récap, chaque jour jusqu’à jeudi, pour ne rien louper des rumeurs de transferts qui pourraient avoir lieu au buzzer. Allez, café, zébardi.

Rappel : la NBA Trade Deadline sera commentée en direct

ce jeudi 6 février sur la chaîne YouTube de TrashTalk

Un client qui pourrait s’incruster dans l’affaire Andre Iguodala : les Bucks. Milwaukee possède un 1er tour de Draft des Pacers, Memphis veut son pick en échange d’Iguodala. Les Bucks doivent bidouiller pour faire entrer Iggy dans leur cap, mais attention d’ici jeudi soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Jeu de négo orchestré par Iguodala. Il dit être prêt à ne pas du tout jouer de la saison si Memphis ne le trade pas dans une de ses équipes de choix. Message public envoyé aux Rockets, Mavs, Lakers, Clippers pour qu’ils se bougent et négocient vite avec les Grizzlies. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Le dossier Andre Iguodala est en train de monter en température, entre stratégies de communication du joueur, menaces de ne pas jouer, rébellion des jeunes joueurs de Memphis et contenders qui traînent des pieds. Pour plus d’infos, c’est par ici dans le dossier complet. Les Bucks, en tout cas, font partie de ces équipes qui pourraient réaliser un dernier move pour aller chercher le titre en juin (Iguodala, Covington).

Toronto a été longtemps mentionné comme un client intéressant à la trade deadline : pas de mouvement prévu. 11 victoires de suite, 2ème à l’Est, la Masai Ujiri School a encore fait son effet (Boucher, Davis). Toronto pense pouvoir foutre le bordel en Playoffs avec cette team. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Le Heat veut continuer à se tester cette saison, sans faire de move soudain. Tous les indicateurs pointent vers une seule date : 1er juillet 2021. Adebayo + Butler All-Stars.

Des jeunes soldats à beau potentiel.

Des contrats qui expireront. All-in sur Giannis, par Pat Riley. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Un seul client qui semble apparaître régulièrement sur le bureau de Pat Riley : Danilo Gallinari. Le genre d’addition, contre des contrats flingués, qui peut renforcer Miami dans sa quête de grosse saison + Playoffs. Maintenant… va convaincre Sam Presti. Compliqué. https://t.co/gnzOcODhB0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Encore une victoire sérieuse du Heat cette nuit, de plus de 30 points face aux Sixers. Difficile de croire à un transfert immédiat, surtout que réaliser des trades en cours de saison n’est pas trop la méthode Pat Riley depuis son installation en Floride. La blessure de Meyers Leonard sera à surveiller, mais les contrats de Kelly Olynyk, James Johnson et Dion Waiters pourraient être laissés de côté sans chercher de véritable contrepartie imminente.

Attention, attention à l’offre flinguée pour récupérer Andre Drummond. Detroit n’a toujours pas de deal… car pas de 1er tour de Draft proposé en échange. Les Pistons pourraient lâcher Drummond contre une offre vraiment moyenne ce jeudi, New York et Atlanta dans le viseur. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Il y a eu des sneaky rumeurs autour d’Andre Drummond vers les Clippers, à confirmer. Le jeu de négociations va durer trois jours, heure par jour, pour voir ce que Detroit peut récupérer en échange de son pivot. Actuellement, les offres ne sont pas folles. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Luke Kennard vers Phoenix ?

Cela vient du Woj, il y aurait du 1er tour de Draft en jeu, les Suns veulent impérativement se donner dans la course aux Playoffs et Detroit a enclenché le mode reconstruction. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Compliqué pour Detroit qui n’a aucun momentum sur son pivot. Cela devrait s’accélérer au fil des jours, Derrick Rose et Markieff Morris aideront en ce sens, mais pour le moment Drummond attire peu de monde à cause de sa player option à 29 millions cet été. Les Pistons pourraient garder le géant pour le reste de la saison, ou le transférer contre une offre peu alléchante au buzzer ce jeudi. Attention cependant, Luke Kennard pourrait faire ses valises en étant l’asset disponible avec le plus de valeur des Pistons aux côtés de Derrick Rose.

Rien de neuf sur le dossier Kevin Love. Les Cavs espéraient que ça se bouge pour lui, mais non. Contrat trop long, production peu réjouissante et attitude troublante. C’est limite un « miracle » s’il est transféré avant jeudi soir. Aucune piste fiable pour le moment. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Tristan Thompson est donc disponible pour un transfert. No shit, Sherlock Holmes. Certains parlent de Washington ou de Miami comme potentiels lieux de destination, à voir jusqu’à jeudi comment les enchères vont monter. Cleveland peut récupérer du gros salaire en échange, 1 an. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

John Henson ferait aussi partie de discussions de transferts entre les Cavs et d’autres franchises. Partons du principe suivant : servez-vous chez les Cavs, tant qu’il n’y a pas marqué « GARLAND » dans le dos. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Les Cavs n’ont pas la moindre traction sur la piste Kevin Love, auteur d’un très bon match face aux Knicks cette nuit. Tristan Thompson et John Henson ont bien plus de vent dans le dos, à commencer par TT qui attire sérieusement les Wizards. Deal à envisager sérieusement dans les prochains jours avec Washington.

Clint Capela dans les rumeurs, on a écrit dessus, 3 éléments à avoir bien en tête : Houston veut un 3 and D vétéran qui peut switcher sur plusieurs postes. Le management veut alléger sa banque. Danger de la taxe. Aucun trade s’il n’y a pas d’offre sérieuse, Covington en prio. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Les rumeurs autour de Boston et Clint Capela peuvent vite avoir du sens compte-tenu des besoins des Rockets et des Celtics. Maintenant, ça a été assez silencieux côté Boston depuis plusieurs semaines, le groupe vit bien, pas sûr qu’il soit « cassé » en milieu de saison. A suivre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Houston toujours à la recherche de cet ailier « switch-it-all » à la Robert Covington ou Andre Iguodala. Le but en ce moment : créer un deal à 3 équipes, autour de Clint Capela, pour récupérer le gros pick de Draft qui fera pencher la balance des Wolves (Roco) ou Grizzlies (Iggy). https://t.co/erbsPmS9US — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

N’importe quel pivot sera mentionné avec les Hawks jusqu’à jeudi soir. Capela, Adams, Drummond, Dedmon, tout ce qui est grand et sait attraper un ballon à deux mains. Faible free agency 2021, Atlanta veut récupérer son poste 5 le plus tôt possible et sous contrat. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Ajoutez Harry Giles III à la liste des intérieurs qu’Atlanta va essayer de récupérer pour booster son secteur intérieur. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Nous avons écrit sur Clint Capela, plus d’infos ci-dessus. Les Rockets veulent affiner leur banque et semblent prêts à se séparer du Suisse. Reste à voir où l’envoyer, et que récupérer pour satisfaire Memphis (Iguodala) ou Minnesota (Covington), ce qui permettrait à Houston d’avoir son ailier capable de tout faire. Cela sera certainement un transfert à 3 équipes, si cela a lieu, avec Atlanta et Boston en pole-position pour obtenir Capela. Les Hawks ont besoin d’un pivot de manière imminente, ce n’est pas à la free agency 2020 que cela va soudainement s’arranger. Surveillance rapprochée pour Atlanta et Houston, les Celtics se sont encore imposés collectivement cette nuit.

Rien de prévu à Brooklyn d’ici jeudi. S’il y a un transfert de réalisé, c’est dans l’optique de la saison prochaine, avec KD et Kyrie sur le terrain. Pas pour cette saison. Les Nets naviguent avec Kenny Atkinson et veulent jauger leurs nouvelles additions (Claxton, Prince). — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Aaron Gordon, difficile de voir un transfert d’ici jeudi. Raison principale : Orlando veut retourner en Playoffs, point barre. Les blessures d’Aminu et Isaac leur font très mal, mais le Magic ne veut pas tout envoyer valser pour une demi-saison. RDV cet été pour Gordon. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Indiana on ne touche pas. Retour d’Oladipo, Sabonis All-Star et envie de tester la traction avec Brogdon sur les prochaines semaines. Attention cet été au dossier Myles Turner, qui va intéresser beaucoup d’équipes voulant l’utiliser davantage que les Pacers. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Quasi-certitude que les Sixers feront un transfert d’ici jeudi soir. Mais avec un membre de leur 5 majeur ? Difficile d’y croire. Picks du 2nd tour + Mike Scott + Zhaire Smith : l’objectif est de récupérer un vétéran à salaire moyen qui peut intégrer le groupe immédiatement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Al Horford a été notamment recruté cet été pour être l’assurance quand Embiid n’est pas là, pour garder le vestiaire carré et pour apporter de la taille en Playoffs en cas de série face aux Bucks. Pas de transfert envisageable, pas cette semaine en tout cas. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Défaite houleuse à Miami cette nuit, de plus de 30 points. Un transfert arrive à Philadelphie, mais lequel ? Les Sixers vont certainement renforcer leur banc et leur ligne arrière, attention si rien ne s’arrange et l’été se pointe en sortie de désillusion en Playoffs…

Minnesota sera une des équipes les plus actives sur les trois prochains jours. Gorgui Dieng, Robert Covington, priorités d’ici jeudi, mais surtout une mission pour Gerson Rosas le GM : faire son premier vrai move (hors Teague) depuis son arrivée il y a 1 an. Message à envoyer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Warriors et Wolves sont toujours en discussion autour de D’Angelo Russell. La deadline approche ce jeudi, Minnesota veut D-Lo pour Towns, mais les Warriors demandent des picks de Draft en échange : pas un, plusieurs. Les Wolves hésitent à sacrifier leurs assets immédiatement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Les discussions ont repris entre les Wolves et Warriors, Golden State teste la pression à Minnesota pour entourer Karl-Anthony Towns. Le management des Wolves ne veut pas sacrifier trop d’assets pour le moment, mais si une offre alléchante séduit les décisionnaires des Warriors, cela pourrait vite basculer. Effet domino à surveiller, Covington puis Dieng et des picks pour tout nettoyer dans le Minnesota. Il peut aussi… ne rien du tout se passer, et Golden State attendra gentiment la Loterie puis la Draft cet été.

Trop compliqué de transférer Kyle Kuzma d’ici jeudi soir. Aucun combo joueur + contrat + deal qui soit compatible avec le sien et apporte la même production/assurance chez ces Lakers. S’il y a transfert pour les Lakers cette semaine, ce sera mineur et en sortie de banc. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Clippers et Lakers resteront hyper actifs mais sur un autre marché : celui du buy out. La bataille se fera sur tout le mois de février, ajouter la pièce ou les 2 pièces qui font la différence quand on se retrouve en Playoffs. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Les Clippers devraient eux aussi rester discrets jusqu’à jeudi. Moe Harkless peut potentiellement être bougé, mais pas de rush pour L.A actuellement. Il faut avant toute chose que ce groupe puisse jouer ensemble. Montée en température jusqu’en Playoffs. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2020

Lakers et Clippers attendent sagement de voir comment ça se bouge sur le marché. Pas de rush, les deux franchises sont trop limitées en assets à proposer, il faudra surveiller de près le département du buy-out qui attirera certainement Los Angeles en double. Rendez-vous dans dix jours… sauf si les Clippers font strike d’ici jeudi avec un trade.

Message clair envoyé par Jrue Holiday aux Pelicans : tout va bien à New Orleans. Du bon jeu depuis quelques semaines, débuts prometteurs de Zion Williamson, effectif enfin quasi-complet, pas de rush pour le transférer. Assez incroyable s’il change d’équipe d’ici jeudi soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Petit dilemme à OKC avant la deadline. Le groupe cartonne, place dans le Top 8 à l’Ouest, bonne entente dans le vestiaire… … mais balance financière à rétablir, gros salaires à potentiellement bouger (Adams, Gallo), envie d’aller en Playoffs. Que faire, on le saura vite. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Les Knicks continuent à renifler les offres sur le marché, Julius Randle intéresserait les Hornets. Va falloir bidouiller pour offrir quelque chose de séduisant en échange. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

L’émergence de Devonte Graham pourrait rendre Terry Rozier disponible plus tôt que prévu. Malik Monk n’a pas la régularité espérée en début de saison. Deux noms à surveiller jusqu’à jeudi, pour le moment pas de bruit mais cela pourrait vite changer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Les Knicks sont mentionnés un peu partout dans les rumeurs, personne ne semble intouchable et il y a des jeunes à récupérer sur le marché d’ici jeudi. Reste à voir jusqu’où ira le management de New York, Ntilikina, Smith Jr et Randle ont été mentionnés, d’autres joueurs feront leur apparition cette semaine. Marcus Morris, en feu ces derniers jours, ne bougera certainement pas.

Les Spurs et DeMar DeRozan. Une autre potentielle piste de sign and trade cet été. https://t.co/WxFghhozzR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Marco Belinelli et DeMarre Carroll sur le marché, le premier a déjà montré qu’il pouvait intégrer une team rapidement et produire (Philly), le second bosse avec les Spurs et son agent pour être transféré d’ici jeudi. San Antonio veut aller en Playoffs, ça bouge pas là-dessus. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Les Spurs ne toucheront pas à leurs stars mais pourraient affiner le roster pour permettre aux jeunes de se faire les dents tout en allant chercher les Playoffs. Long roadtrip à venir pour San Antonio, deals légers à attendre ce jeudi.

